В Пермском крае разгорелся скандал вокруг школьного питания. В Верх-Юсьвинской школе детей накормили пшеничной кашей с червями. Соцсети бурно комментируют скандальную ситуацию.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Издание «Парма Новости» сообщило, что инцидент произошел 16 мая. Червей в блюде заметили третьеклассники. К этому времени младшие классы, которые учились в первую смену, уже пообедали. Пост с фотографиями в соцсети опубликовала преподаватель школы. Качеством школьного питания заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор, школу посетили чиновники администрации Кудымкарского округа.

По словам учительницы, запись из соцсети попросили удалить. Другие педагоги отметили, что их обвинили в том, что «выносят сор из избы». СМИ сообщило, что один из поваров заметил в каше червей, но продолжил готовить из такой крупы блюдо.

Пользователи соцсети в разных пабликах обсуждают скандал в школе и в целом ситуацию со школьным питанием. Случай в Верх-Юсьвинской школе у некоторых комментаторов вызвал иронию.

«Каша с мясом, что, нет?» — вопрошает Юлия К.

«Каша с белками», — вторит другой подписчик.

Однако в большинстве пользователи соцсети возмущаются. Подписчики предлагают, чтобы один и тот же поставщик кормил и детей, и чиновников администрации.

Грязная кухня

«Гнать поганой метлой и больше никогда не допускать таких поваров ни в какие заведения», — считает Наталья Ю.

«Как так-то, а? Они что, нелюди? А если их детей накормить?» — недоумевает Маргарита П.

«Администрацию накормить этой кашей, если они недовольны оглаской этого кошмара», — сказала Наталья Л.

«Совесть совсем потеряли, детей чем кормят», — негодует Наталья М.

«У меня ребёнок находил стекло в супе. Куда бы ни обращалась — тишина», — поделилась Татьяна Г.

«Когда разово, то можно решить, что был казус исполнителей, но когда отравления в детских учреждениях чуть ли не каждый день происходят, то тут уже системная неспособность власти навести порядок в социально значимой и чувствительной сфере. Добавив сюда сгнившее и брошенное ЖКХ, треэш от властей в автобусных перевозках и полный развал медицины, а также вспомнив постоянные стоны первых лиц региона о важности строительства гостиниц, театров и всяких подсветок домов, невольно задаёшься вопросом об адекватности руководства края. Ну реально, если детей накормить нормально не в состоянии, то о каком вообще развитии у таких руководителей может идти речь», — размышляет пользователь интренета.