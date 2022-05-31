Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что он даст согласие на принятие новых ограничительных мер против России только после предоставления гарантий поставок топлива в Венгрию, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

European People's Party Виктор Орбан

«Договорённость будет зимой. Путин предложит по $5000 за тысячу куб. м газа, а европейцы ответят — «есть!» — пишет Сергей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что отказ Венгрии от поставок топлива из России станет концом этой прекрасной страны.

«А это только одни условия: не отказываться от российских поставок, так как отказ убьёт венгерскую экономику», — указывает Элина Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Евросоюза дадут Венгрии любые гарантии, чтобы переманить её на свою сторону, но в итоге Будапешт неминуемо будет обманут.

«Венгрия согласится при условии гарантий. Евросоюз наобещает с три короба, только бы заручиться поддержкой ещё одной страны, а потом обязательно кинет», — предрекает Юрий П.

«Орбан, держись! На Венгрию сейчас давят, потому что поняли, что есть всё-таки адекватные люди, которые не продались Америке. Ужасно хотят это «исправить», — подметил Егор Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс Евросоюз

Часть людей полагает, что шестой пакет санкций против России не представляет нашей стране существенной угрозы, но это станет той пробоиной, которая потопит европейский корабль единства и благополучия.

«Мне кажется, что даже если и введут они эмбарго на российское сырьё, нас это мало как-то коснется, чего не скажешь об экономическом состоянии. Их точно затяжной кризис будет ждать, если они пойдут на такой шаг», — убеждён Емельян Л.

«Не совсем понятно, кого они собираются напугать. Во-первых, покупать в России газ в любом случае придётся. Во-вторых, товар у нас востребованный, можно переориентироваться. Не быстро, но они-то сами потом с чем останутся? Где реально покупать будут?» — не понимает Документы Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Европейский союз не рискнёт применить против России такие санкции, которые станут катастрофическими для европейской экономики.

«Да не хватит им смелости отказаться от наших энергоресурсов. Они сейчас так целый год будут тявкать, мол, будут отказываться то от газа, то от нефти, а уже зимой взвоют от холода и голода, обязательно потянутся к России», — уверен Елена З.

«Уже на шестом пакете ЕС забуксовала. Смотрите, экономику свою не добейте. Если примете этот пакет, то будете покоиться с миром!» — предупреждает Равшан Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что пока европейцы делят российский газ, наша страна может единолично перекрыть трубопроводы, поставляющие топливо на Запад.

«России на время нужно перекрыть всем газ. Разорвать контракты в одностороннем порядке, пока они размышляют над эмбарго. А также отправить в пешее путешествие Макрона и Шольца. Переговоры должны вести дипломаты. Ах и да, они же выгнали наших дипломатов. Значит, никаких переговоров», — призывает Гузель Ф.

Напомним, 30 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил перед началом заседания в Брюсселе саммита стран Евросоюза о том, что даст согласие на принятие новых ограничительных мер против России только после предоставления гарантий поставок топлива в Венгрию.