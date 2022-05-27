Глава Белого дома Джо Байден заверил американцев, что военная операция России на Украине якобы «дает обратный эффект» и «НАТОизирует» Европу.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Данные замечания Байден сделал на фоне стремления скандинавских стран — Швеции и Финляндии — вступить в Североатлантический альянс.

«Своими действиями Путин как бы пытался финляндизировать всю Европу, сделать ее нейтральной», — указал Байден, сделав отсылку к нейтралитету Финляндии во время Холодной войны.

«Вместо этого он НАТОизировал всю Европу», — заключил Байден.

Американские интернет-пользователи обсудили позицию Белого дома под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден снова лжет, заявляя о своих заслугах в создании альянсов. Он не добился от наших союзников ничего, кроме недоверия и страха перед результатами своей некомпетентности», — пишет marcus.

«Разум Джо Байдена похож на веб-браузер: 19 вкладок открыты, 17 — заморожены, и он не знает, откуда доносится музыка», — шутит èñùfźñúf.

«И карта памяти перегружена», — отвечает LoneStarRanger.

«Байден буквально хуже всех разбирается во внешней политике. Любой человек может найти общий язык с друзьями (союзниками). Чтобы найти общий язык с противниками, нужен человек определенного типа. Байден не такой человек, и это ясно видно. Он спровоцировал войну, когда мог бы убедить Украину в необходимости выполнения Минских соглашений, чтобы избежать этого ужасного кошмара», — указывает jr883 681.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Байден и элиты подготовили войну, вынудив Путина вторгнуться на Украину, чтобы Байден и его приятели в Конгрессе и бизнесе могли ослабить Россию и получить доступ к природным ресурсам», — размышляет mortyf200.

«Да, Байден, мы видели, как вы оставили американских граждан и оборудование на миллиарды долларов в Афганистане. Нам не нужны такие лидеры, как вы», — комментирует annette_1113.

«Байден, как обычно, удобно обвиняет другую страну — в данном случае Россию — в том, что она так отреагировала на результаты того, что США потратили миллиарды долларов американских налогоплательщиков на Украине, что привело к перевороту, установившему проамериканское правительство на границах России. Россия отреагировала так, как, вероятно, отреагировали бы США, если бы Россия спонсировала переворот в Мексике, чтобы установить пророссийское правительство. Однако, отмечая, что вторжение России на Украину обернулось обратным результатом, Байден также не отмечает, что российский рубль значительно укрепился после вторжения, и что Россия заключила контракты на поставку энергоносителей с другими странами, которые по крайней мере частично компенсировали антироссийское энергетическое эмбарго со стороны большей части ЕС», — объясняет antihotair054.

«Байден собирается втянуть США в войну! Либо с Россией, либо с Китаем, либо с обоими! Эта администрация действительно невежественна и определенно заблуждается», — негодует YongKim777.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

«Киеву пора сдаться и смириться. Байден впустую тратит деньги», — переживает Steven45.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.