Сообщение датской энергетической компании Orsted о том, что фирма намерена оплачивать поставки российского газа только в евро, но идти навстречу России и оплачивать импорт в рублях она не готова, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«В таком случае вред будет нанесён только экономике Дании», — уверен Александр Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что Дания не представляет для России большого экономического интереса, а вот датские жители будут совсем не рады встретить следующую зиму в холодном жилище.

«Доля экспорта российского газа в Данию составляет чуть выше одного процента. Отказались? Ну отказались. Нам, если честно, наплевать вообще», — пишет Олег Б.

«Ха-ха. Смешно, конечно. Зима покажет, кому от этого станет хуже», — подметил Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что бездумные решения датского руководства в итоге приведут к катастрофическому падению уровня благосостояния граждан Дании.

«Мы прощаемся с Данией. На ближайшую перспективу очень жаль простых датских жителей, которые теперь будут оплачивать пустоголовость своего правительства из собственного кармана», — указывает Ирина О.

Часть людей полагает, что Дании в любом случае придётся пользоваться российским газом, только закупать его придётся втридорога у Германии.

«Да, пожалуйста. Только делайте это молча, и не устраивайте из этого шоу. Платите сверху проценты перепродающей вам российский газ Германии», — обращается Никита Н.

«Заметьте, Дания не отказалась потреблять российский газ, она просто хочет платить за него Германии в евро, а не России в рублях», — считает Павел Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российский газ может пригодиться и самой Германии, а меж тем к ней уже скопилась очередь из желающих получить желаемое голубое топливо.

«А кто сказал, что Германия будет спонсировать Данию газом, закупленным у России? Он же не бесконечный! Даже за большие деньги немцы не станут мёрзнуть ради своих соседей из Дании», — поделился своим мнением Олег Б.

«Одни платят, другие отказываются. Приятно видеть раскол в Европе. Скоро такими темпами до вражды открытой дойдёт», — надеется Александр С.

Нашлись и те, кто предрекают Евросоюзу скорый раскол в связи с большим количеством противоречий, накопившихся у его членов.

«Благодаря тому, что кто-то в Европе соглашается на оплату поставок газа за рубли, а другие воротят свои носы, в Евросоюзе намечается серьёзная свара. Получается, что одни члены будут сидеть в тепле, пока их коллеги будут мёрзнуть ради поддержки Украины. В такой ситуации ни о каком единстве Европейского союза говорить не приходится. Распадётся, как пить дать», — убеждён Валерий Т.

William Murphy Евросоюз

«Они все часто любят менять свои решения, забывая про предыдущие обещания. Вот и посмотрим, как Дания через несколько месяцев переобуется», — пророчит Сергей Л.

Напомним, 30 мая на сайте датской энергетической компании Orsted была опубликована информация о том, что фирма намерена оплачивать поставки российского газа только в евро, но идти навстречу России и оплачивать импорт в рублях она не готова.