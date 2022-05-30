Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT прокомментировал проведение российской специальной военной операции на Украине. Ряд высказанных им тезисов заслуживают особого внимания.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Начнём с главного. На вопрос о том, на каком рубеже должна остановиться специальная военная операция на Украине, генерал ответил следующее:

«Если под властью нынешнего киевского режима останется хоть один квадратный метр земли, он сразу же будет напичкан оружием, и оттуда начнут стрелять по России, по русским. Эта фашистская дрянь как раковая опухоль: она способна распространяться дальше и дальше. Её необходимо уничтожить до конца».

Командующий Воздушно-десантными войсками (декабрь 1996-го - сентябрь 2003 гг.) генерал-полковник Шпак Георгий Иванович. Mil.ru

Отличный ответ. Он обрисовывает границы демилитаризации Украины — до всех её внешних границ. Именно такого подхода от военно-политического руководства нашей страны, её верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина и ждёт подавляющее число россиян. А описание нацистского режима Зеленского как раковой опухоли как нельзя лучше передаёт суть этого образования.

Георгий Шпак не разделяет повышенных опасений по поводу всплеска бандеровщины в западных областях Украины при переходе их под российский контроль:

«В Советском Союзе с ней покончили, покончит с ней и Россия. Нам деваться некуда. Воюем с фашизмом, и не только украинским, не на жизнь, а на смерть. Или мы их, или они нас. Правда на нашей стороне. Мы победим, но надо набраться мужества и терпения».

Действительно, нам не оставили выбора. Договориться с Западом, как мечтает так называемая российская «партия мира», уже не получится. Запад работает на физическое уничтожение России и её народа.

И хорошо, что нет возможности договориться, ибо любое половинчатое решение в стратегической перспективе сыграет против России. А победа однозначно будет за нами. Добавлю, что ответ на этот вопрос имеет прямое отношение к достижению одной из главных целей СВО — денацификации. Эта задача выполнима, но с обязательным учётом ошибок прошлого нашей страны.

Хочу отметить, что в Советском Союзе с бандеровщиной покончили не полностью, её просто внешне прибили, но бандподполье сохранилось, соответственно, сохранились и его идеи и кадры.

Ключевую роль в этом сыграл бывший руководитель советского государства Никита Хрущёв. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны» от 17 сентября 1955 года снимал с этих лиц судимость и поражение в правах. Благодаря данному указу со временем на территорию Украинской ССР, в том числе и из-за границы, вернулось более 200 тысяч бывших активных участников подполья УПА-ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Приведу один показательный пример. Василий Крук, последний лидер и преемник руководителя УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, отсидел в заключении только шесть лет. Вернулся в Киев и был устроен на работу в Центральном государственном историческом архиве УССР и Институте истории АН УССР!

По имеющейся информации, тот же Леонид Кравчук в десятилетнем возрасте был задержан органами НКВД СССР как член «сотни отважных юношей», молодёжного крыла УПА-ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Простили. Напомню, что Леонид Кравчук вырос до уровня члена ЦК КПСС, второго секретаря ЦК Компартии УССР и председателя Верховного Совета УССР, а затем победил на выборах и с 5 декабря 1991 года приступил к исполнению обязанностей первого президента Незалежной.

Именно Кравчук был инициатором Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года и одним из его подписантов. Соглашение констатировало прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявляло о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Получается, что Леонид Кравчук отработал свою боевую задачу через 47 лет! С 1944 до 1991 год он искусно притворялся. Это поразительный горизонт планирования.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

История России (Советского Союза) настолько богата показательными примерами, что у нас нет необходимости учиться на ошибках других наций, т. к. достаточно собственных.

Насколько Россия усвоила свои исторические уроки, будет понятно уже в течение ближайших нескольких месяцев. Этим маркером будет отношение к взятым в плен в ходе штурма Мариуполя членам нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если все эти выродки получат по закону справедливое и самое суровое наказание, а избежавшие расстрела не будут иметь никакого права на амнистию, это будет один ход истории.

Если же в угоду ложному гуманизму или какому-то договорняку с этой фашистской нечистью поступят по-другому, то это будет очередной стратегической ошибкой, миной замедленного действия под государственное устройство России, которая обязательно сработает через несколько десятков лет.

В качестве вывода приведу фразу из моего школьного прошлого. Моя учительница русского языка и литературы в шестом классе любила повторять: «Ребята, главное — работа над ошибками».