Информация, согласно которой производство российских процессоров «Эльбрус» собираются перенести с территории Тайваня на фабрику «Микрон» в Зеленограде, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

(сс) Светлов Артем Один из четырёх производственных корпусов компании Микрон. Зеленоград

«Решение верное, полностью его поддерживаю. Чем больше производств начнёт стекаться в Россию, тем более крепкая у нас будет экономика», — уверен Марат Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что без переноса всех жизненно важных для существования России производств на территорию Российской Федерации не видать нам надёжной и стабильной экономики.

«Это логичное решение, так как нам просто необходимо полностью переходить на собственное производство, чтобы не зависеть ни от кого», — пишет Александр Б.

Некоторые возмутились из-за того, что российские процессоры почему-то начали производить в Тайване, а не на территории нашей страны.

«Меня тут больше всего интересует то, по какой такой причине наши отечественные процессоры изначально производились не на территории России?» — задаётся вопросом Святослав С.

«Отвечу сразу, почему первоначально процессоры производились не в России — в Тайване для этого было попросту больше возможностей. Плюс — это какое-никакое, а сотрудничество между странами. Сейчас из-за санкций об этом можно забыть и очень надолго. Вот и переносят всё производство в Россию», — написала Софья Л.

Часть людей полагает, что ситуация с санкциями вынуждает Россию добывать в том числе средства и технологии для воспроизводства товаров на своей территории.

«А как они решили произвести этот перенос? Путём переноса техпроцесса? Эти процессоры печатали в Азии потому, что у нас нет станков, которое это могут исполнить», — подметил Артемий С.

«У России, к сожалению, давно уже не было и нет возможности производить микропроцессоры. Просто потому что нет соответствующих станков, заводов и вообще права на выпуск таких технологий. На протяжении 30 лет наши власти упорно закупали всё за рубежом, закатывая в асфальт такие важные отрасли, как производство полупроводников», — указывает Валентин С.

Ряд пользователей придерживается принципа — «лиха беда начало», а значит, начинать производство отечественных процессоров в России надо в любом случае.

«Было бы неплохо, чтобы вообще не зависеть от других стран. До компаний уровня Intel и AMD «Эльбрусу», конечно, ещё далеко, но нам необходимо хоть с чего-то начинать», — считает Карина Р.

Иван Шилов ИА REGNUM Процессор Intel

«Вероятно, только сейчас российское руководство осознало, насколько важно иметь производственные мощности на территории собственной страны. Жаль, что так долго пришлось ждать. Теперь нам предстоит очень тяжёлый процесс по навёрстыванию упущенного», — отметил Олег Е.

Нашлись и те, кто предположили, что конфликт между Китаем и Тайванем мог послужить действительно причиной для переноса производства российских процессоров на территорию России.

«Я сейчас угадаю реальную причину, по которой производство вдруг решили переносить в Россию: китайцы пойдут на Тайвань, где стоят соответствующие заводы», — предполагает Серый В.

Напомним, 30 мая РБК опубликовало информацию со ссылкой на собственные источники, согласно которой производство российских процессоров «Эльбрус» собираются перенести с территории Тайваня на фабрику «Микрон» в Зеленограде.