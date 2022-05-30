Заместитель главы НАТО Мирча Джоанэ заявил, что после начала Россией специальной операции на Украине у Североатлантического альянса больше нет ограничений для укрепления на «восточном фланге». Об этом 29 мая он сообщил в интервью агентству France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Джоанэ отметил, что 25 лет назад подписанный Основополагающий акт Россия — НАТО был направлен на «предотвращение любой концентрации обычных вооруженных сил», в частности, в Центральной и Восточной Европе. Россия, подчеркнул он, начав специальную операцию и прервав диалог с НАТО, «аннулировала содержание» данного документа.

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Заявление заместителя главы НАТО обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что НАТО и ранее не соблюдало договоренности, заключенные с Россией. Иные также намекнули на то, что Россию также может ничего не сдерживать.

NATO Мирча Джоанэ

«Заявление красивое, но в случае прямого конфликта России и НАТО будет применено ядерное оружие, и не думаю, что наличие большого количества войск в наиболее уязвимых местах это плюс. Скорее всего, Запад, понимая безнадежное положение Зеленского, готовится к разделу Украины», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Что-то мне это напоминает. Второй фронт, открытый «союзниками» в Великой Отечественной войне. Открыт он был только тогда, когда стало окончательно ясно, что Адольфу Гитлеру конец… И нужно было не допустить, чтобы Союз получил в свою сферу влияния всю Европу», — отметил Sergey N.

«А когда НАТО вообще считало нужным выполнять свои обязательства?» — задалась вопросом Анна.

«Никогда. Просто раньше они действовали завуалированно, типа под предлогами разными. А теперь открыто прут», — ответила Анне Вера.

«В рублях платить тоже были не обязаны, а платите, как миленькие», — добавила Валентина.

«Они и раньше спокойно расширяли свою численность там. Абсолютно ничего не изменилось. Пустые слова ради пиара или других вещей», — считает один из участников обсуждения.

«Значит, мы тоже ничего никому не обязаны», — добавил Ramon P.

«Американцы солдат наплодили, а денежек нет, пусть прибалты и поляки кормят и зарплату им теперь платят», — пишет Anastasiya S.

«Значит, под удар ставят Польшу, Прибалтику, Румынию… Они же им не нужны», — отметил Константин.

«И тогда у России руки развязаны», — прокомментировала новость Людмила Б.

«Когда шулеры открыто заявляют об отмене правил игры — это хоть и феерично, но для всех вокруг уже банально!» — добавил один из комментирующих.

«Ну так и мы теперь наконец-то разместим ракеты на Кубе, Венесуэле…» — написала Татьяна К.

«Ой, как интересно. Договоры по ракетам тоже долой?» — с сарказмом поинтересовался Григорий Е.

«А до них всё никак не доходит, что двое могут играть в эту игру…» — пишет Алексей М.

«То есть они все-таки признали, что существовало такое соглашение», — подытожил Георгий С.