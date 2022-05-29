«Байдену надо защищать не Украину, а наши школы» — сети США
Президент США Джо Байден в воскресенье, 29 мая, прибыл в техасский город Ювальде, чтобы посетить мемориал в память о погибших при стрельбе в начальной школе. Это уже вторая подобная поездка президента за последние две недели, посвященная общению с семьями, пострадавшими от массовой стрельбы.
После трагедии в США вновь начались дискуссии по вопросу запрета права на ношение оружия, которые только набирают силу. И вот теперь американские интернет-пользователи бурно обсудили ужесточение оружейных законов под новостью о визите президента.
«Его визит абсолютно ничего не значит без принятия более жестких мер», — пишет @MarvinTaylor_21.
«Если бы люди не могли купить оружие, ничего бы этого не случилось, но большинство американцев любят оружие и считают, что оно защитит их и их семьи. А потом вы удивляетесь, когда в других странах вас называют глупыми», — комментирует @Ehsan93 349 504.
«Я думаю, что запрет оружия очень маловероятен здесь, в США. Господин президент, пожалуйста, предложите реальные решения для предотвращения массовых расстрелов», — просит @kbomb80.
«Я не понимаю, зачем президенту нужно туда приезжать. В любом случае, пожалуйста, реформируйте законы», — призывает @jokertravis47.
«Как именно можно «помочь» родителям, которые скорбят? Никак. Ничто не поможет. Ничто. Оставьте этих бедных людей в покое», — комментирует @tyllierae.
«Люди нуждаются в решительных действиях, а не в соболезнованиях», — подчеркивает @Samyukthapalepu.
«Его визит — это проявление заботы о жертвах и семьях погибших, но не решение проблемы. США должны положить конец этому безжалостному расстрелу невинных людей!» — восклицает @anaseensokoto.
«Байден упустил свое истинное призвание в карьере. Он мог бы провести свою жизнь, работая профессиональным скорбящим», — уверен @DebraHendler.
«Президент, посещение школы… Это может сделать каждый. Пожалуйста, используйте свою власть и сделайте что-нибудь. Мы не можем допустить, чтобы это случилось с другой школой, с другими детьми…» — предупреждает @soulmoon111.
«Байдену нужно прекратить посылать деньги на Украину и использовать их для обеспечения безопасности наших школ!» — восклицает @coonabomber.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая житель города Ювальда в американском штате Техас проник в начальную школу. Там он открыл огонь по людям из стрелкового оружия. В результате стрельбы погиб 21 человек, среди них — 19 детей. После трагедии в США вновь начались дискуссии по вопросу запрета права на ношение оружия.