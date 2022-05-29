Президент США Джо Байден в воскресенье, 29 мая, прибыл в техасский город Ювальде, чтобы посетить мемориал в память о погибших при стрельбе в начальной школе. Это уже вторая подобная поездка президента за последние две недели, посвященная общению с семьями, пострадавшими от массовой стрельбы.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Gage Skidmore Джо Байден

После трагедии в США вновь начались дискуссии по вопросу запрета права на ношение оружия, которые только набирают силу. И вот теперь американские интернет-пользователи бурно обсудили ужесточение оружейных законов под новостью о визите президента.

«Его визит абсолютно ничего не значит без принятия более жестких мер», — пишет @MarvinTaylor_21.

«Если бы люди не могли купить оружие, ничего бы этого не случилось, но большинство американцев любят оружие и считают, что оно защитит их и их семьи. А потом вы удивляетесь, когда в других странах вас называют глупыми», — комментирует @Ehsan93 349 504.

«Я думаю, что запрет оружия очень маловероятен здесь, в США. Господин президент, пожалуйста, предложите реальные решения для предотвращения массовых расстрелов», — просит @kbomb80.

«Я не понимаю, зачем президенту нужно туда приезжать. В любом случае, пожалуйста, реформируйте законы», — призывает @jokertravis47.

«Как именно можно «помочь» родителям, которые скорбят? Никак. Ничто не поможет. Ничто. Оставьте этих бедных людей в покое», — комментирует @tyllierae.

«Люди нуждаются в решительных действиях, а не в соболезнованиях», — подчеркивает @Samyukthapalepu.

«Его визит — это проявление заботы о жертвах и семьях погибших, но не решение проблемы. США должны положить конец этому безжалостному расстрелу невинных людей!» — восклицает @anaseensokoto.

«Байден упустил свое истинное призвание в карьере. Он мог бы провести свою жизнь, работая профессиональным скорбящим», — уверен @DebraHendler.

«Президент, посещение школы… Это может сделать каждый. Пожалуйста, используйте свою власть и сделайте что-нибудь. Мы не можем допустить, чтобы это случилось с другой школой, с другими детьми…» — предупреждает @soulmoon111.

«Байдену нужно прекратить посылать деньги на Украину и использовать их для обеспечения безопасности наших школ!» — восклицает @coonabomber.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Чемодан с деньгами

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая житель города Ювальда в американском штате Техас проник в начальную школу. Там он открыл огонь по людям из стрелкового оружия. В результате стрельбы погиб 21 человек, среди них — 19 детей. После трагедии в США вновь начались дискуссии по вопросу запрета права на ношение оружия.