Спад российской экономики в текущем году можно ограничить антикризисным пакетом и скоростью его доведения до населения и бизнеса, считают в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. В квартальном прогнозе экономики, выпущенном институтом на днях, отмечается, что экономические итоги первого квартала 2022 г. оказались достаточно благоприятными для российской экономики. Более того, динамика косвенных показателей экономической активности в апреле и мае, как отмечают аналитики, позволят говорить, что «спад ВВП на 15% вряд ли будет зафиксирован».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Однако в решающей степени ограничение спада российской экономики в текущем году будет определяться объемом антикризисного пакета и скоростью его доведения до населения и бизнеса», — говорится в отчете.

Расходы консолидированного бюджета в 2022 г., по оценкам аналитиков, могут быть увеличены на 3 трлн руб. (+7% год к году в номинальном выражении, — 4% в реальном исчислении), достигнув величины 44,6 трлн руб.

«Дополнительные расходы потребуются на возмещение выпадающих доходов внебюджетных фондов: по оценкам Минфина, на это потребуется 1,6 трлн руб., по оценкам ИНП РАН — 0,9 трлн руб. с учетом роста заработной платы в добывающем сегменте, торговле и госсекторе», — отмечается в квартальном прогнозе ИНП РАН.

Дополнительные расходы потребуются и на индексацию выплат населению (в том числе заработной платы), поддержку бизнеса и компенсацию ускорившегося роста цен (дефлятор госпотребления может повыситься до +11% против 7% годом ранее).

«При таких параметрах бюджетной политики удастся выйти на положительный реальный прирост государственного потребления (+0,9% год к году) и государственных инвестиций (+2,2%), а также поддержать динамику реальных располагаемых доходов населения», — указывают аналитики.

Pixabay.com Рост экономики

Более того, ученые Института предлагают частично переориентировать спрос на продукцию российского сырьевого сектора на внутренний рынок, при этом сырьевой сектор мог бы выступить инструментом субсидирования российской экономики, тем самым обеспечивая ей конкурентоспособность по широкому спектру видов деятельности. Правда, для этого, отмечают специалисты, потребуется изменение ряда параметров экономической политики, в том числе и принципов налогообложения в сырьевом секторе. Между тем, настаивают эксперты, решающее значение для формирования экономической динамики в ближайшие годы будет иметь деятельность государства.

«Поддержка потребительского и инвестиционного спроса в период трансформационной перестройки российской экономики определит скорость снижения зависимости от критического импорта, а значит и переход экономики на фазу устойчивого развития», — подчеркивается в квартальном прогнозе института.

При этом именно поддержка доходов населения обладает наиболее мощным положительным эффектом на экономику в краткосрочной перспективе. Как отмечается в отчете, по итогам первого квартала 2022 г. реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,2%. Дальнейшая динамика реальных доходов в краткосрочной перспективе будет зависеть от параметров цен и уровня поддержки доходов населения со стороны государства. В текущих условиях возможно увеличение перераспределения доходов в пользу сбережений. Снижение потребления домашних хозяйств при этом может оказаться даже большим, чем снижение реальных доходов. Причем, официальная статистика, как говорят экономисты, позволяет увидеть только самое начало происходящих событий. В марте рост цен на продовольственные и непродовольственные товары составили в годовом выражении 18% и 20% соответственно. Тогда как оборот розничной торговли продовольственными товарами увеличился до 5,1% (против 3,4% в феврале), а оборот розницы непродовольственными товарами сократился на 0,3%.

Динамика кредитов, выданных физическим лицам, составила в марте минус 24%, что говорит о скором еще большем снижении динамики непродовольственной розницы. При этом темпы роста организованных сбережений населения по-прежнему высоки и составляют в марте 10% в годовом исчислении.

Напомним, 25 мая глава государства Владимир Путин выступил с предложением увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров и повысить МРОТ. Сегодня, как сообщается на официальном сайте правительства, Михаил Мишустин подписал постановление, которым предусматривается, что с 1 июня страховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличатся на 10%. Так, пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Решение коснётся около 35 миллионов человек.

Misanec.ru Пенсия

Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 миллионов работников. Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 миллионов человек. Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдёт на индексацию пенсий.

Как отмечается в квартальном прогнозе ИНП РАН, по оценкам аналитиков, у правительства есть ресурсы для формирования антикризисного пакета в 2022 году на уровне 4-5% ВВП. Ресурсами для него будут остатки на казначейских счетах, профицит бюджета, накопленный в начале текущего года, и средства ФНБ. Между тем в последующие годы, как отмечают авторы прогноза, вполне возможным становится формирование дефицитного бюджета, покрытие которого будет осуществляться за счет внутренних заимствований при условии снижения уровня инфляции до значений в 4-7%. Но с учетом текущего низкого уровня внутреннего долга (порядка 30% от ВВП) за счет этого источника может быть профинансирована значительная часть структурной перестройки экономики.

Кроме того, такие расходы являются нерегулярными и не ведут к росту постоянных обязательств бюджетной системы, а финансирование за счет внутреннего долга будет способствовать развитию финансового рынка в условиях обязательств. В целом, указывают аналитики, несмотря на всю сложность текущей ситуации, российская экономика имеет потенциал роста, базирующийся, преимущественно, на масштабе внутреннего рынка и имеющихся факторах роста. Такой потенциал позволяет ставить задачу выхода на позитивную экономическую динамику уже в 2023 году и преодоления основных негативных последствий текущего кризиса в период до 2025–2026 годов.