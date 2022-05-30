Решение посетителя Лувра бросить кусок торта в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», обосновав свой поступок тем, что его заботит судьба планеты, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Леонардо да Винчи. Портрет госпожи Лизы дель Джокондо. 1503-1519

«Сделано по приказу Путина, само собой», — шутит Ксений Ч.

Многие пользователи посчитали омерзительным поступок посетителя парижского музея. Граждане уверены, что мужчина сделал это не ради спасения планеты, а только лишь, чтобы получить свою минуту славы.

«Если ты — убогий чмошник, который не способен создать нечто настолько же прекрасное, как «Мона Лиза», то тебе остаётся только ловить недельный хайп на хулиганстве. И это, скорее всего, будет единственная минута гнилой славы в убогой жизни такого человека», — Marina S.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

Некоторые комментаторы отмечают, что вандал не постеснялся отнести себя к художникам, что говорит о катастрофическом падении культурного уровня на территории Западной Европы.

«Он случайно яйца к Лувру не прибивал? А то развелось в мире недохудожников, которые считают, что любой их идиотский поступок все вокруг должны воспринимать как послание с глубоким смыслом. Хорошо, что картина защищена от таких придурков», — написал Роман В.

«Если следовать современным трендам, то теперь можно продавать на аукционе этот самый кусок торта, который был размазан по «Моне Лизе», — считает Сергей З.

Часть людей полагает, что мир мог бы распрощаться с великим произведением Леонардо да Винчи, не будь оно защищено стеклом.

«Вот именно от таких дебилов эта картина и висит за бронированным стеклом толщиной 10 сантиметров», — подметил Алексей Ш.

«Картина, слава Богу, защищена от вандалов, а дебилоида ждёт, я надеюсь, огромный штраф. Устроил, понимаешь, фантасмагорию!» — написала Ева А.

Ряд пользователей указывает на то, что больше всего в этой истории удивляет не безумец, который чуть было не испортил картину мировой ценности, а сотрудники Лувра, которые, судя по всему, плевать хотели на обеспечение безопасности произведений искусства.

«Вроде бы как они так тряслись всё время с этой картиной, усиленная охрана и всё такое. Как этот мужик смог пройти в Лувр с тортом?! Странные нравы!» — удивляется Татьяна Б.

«Интересно, охрана в Лувре считает, что по залу можно с тортом ходить?! Зачем торт в музее?! Мне кажется, вина за произошедшее лежит исключительно на руководстве музея. Безумцев везде хватает», — считает Натали Н.

(сс) ashwinmandloi Лувр

Нашлись и те, кто уверены, что подобные акты вандализма будут повторять вновь и вновь в Европе, потому что нравственность и культура там осталась разве что в произведениях деятелей культуры былого европейского величия.

«И вот это вот — цивилизованная Европа, про которую все уши российским людям прожужжали? Да варвары они чистой воды, не более», — поделился своим мнением Василий У.

«Воспитала Европа поколение сумасшедших себе на голову. Слава Богу, что у нас подобного в России нет. А если есть, то это очень редкое исключение из правил. Я лично не удивлюсь, если этого преступника, попытавшегося испортить мировой шедевр, там в итоге нарекут героем, а его поступок — художественной акцией. Безумная Европа», — написала Нина В.

Напомним, 30 мая телеканал BFMTV опубликовал материал, согласно которому в Лувре мужчина бросил кусок торта в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», обосновав свой поступок тем, что его заботит судьба планеты.