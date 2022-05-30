Бывший президент Украины Петр Порошенко смог с третьей попытки покинуть территорию страны. Об этом 30 мая сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что США «приказали» представителям киевского режима выпустить бывшего украинского президента. Иные предположили, что Порошенко удалось лишь с третьего раза договориться с пограничниками, чтоб его выпустили из страны за определенную мзду. Были и те, кто усмотрел в том, что Поршенко сбежал из страны, признак того, что все для киевского режима плохо.

«В парике и платье однозначно», — иронизирует Vlada.

«Перестал, видимо, жадничать и дал взятку пограничникам. На халяву хотел сначала», — с сарказмом добавила Елена Т.

«Хозяева, наконец, дали Порошенко добро на выезд», — шутит Диана.

«Они про*рали свою страну, теперь можно и бежать оттуда…» — добавил Саша.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Сбежал из созданного при его же непосредственном участии салорейха (так называют нынешний украинский режим — О. П.)…» — отметила Alesya P.

«Сколько попыток Зеленскому надо будет?» — задался вопросом Vell52.

«С третьей попытки. Не могли определиться с ценой?» — недоумевает Елена.

«Любое распоряжение США равно закон на Украине», — отреагировал Владимир К., указывая на то, что США поспособствовали тому, чтобы Порошенко выпустили из страны.

«А чем он лучше тех, кого сейчас не выпускают с Украины?..» — задался вопросом Игорь Х.

«Ворон ворону глаз не выклюет. Это было ожидаемо, что выпустят», — написала Lana S.

«Сбежал-таки старый мародёр…» — иронизирует Вячеслав К.

«Ну, конечно, дядя Байден дал указание, Украина ответила: слушаюсь и повинуюсь!.. Его место в тюрьме, а не на свободе!» — прокомментировал новость 44 814.

«Я не удивлюсь, если через пару дней мы узнаем, что ему США предоставили убежище», — также добавил один из участников обсуждения.

«Друзья, да и ладно бы с ним. Сколько их таких гадюк и крыс свалит? Ого-го!» — пишет «Майор Доигралис».

«Настойчивый парень», — смеется Sergey N.

«Пятки сверкали?» — иронизирует «Н».

«Сбежал-таки, шоколадный!» — также пошутила Екатерина.

«Сделал предложение, от которого свидомые не смогли отказаться», — написала Неля.

«Штаты скомандовали: пропустить! Вынужден был Зеленский выпустить…» — считает Ника.

«Если Порошенко сбежал, значит, дела совсем хреновые», — выразила свое мнение Наталия.

«Подлецы всегда и везде прорвутся, а под пулями будут гибнуть простые люди…» — добавил Сергей Я.

«Значит, что-то скоро случится! Крысы покидают корабль», — подытожил Kwenty.

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