Украинские боевики 30 мая обстреляли Донецк. Погибли как минимум шесть человек. В том числе сообщается о погибшем ребёнке 2009 года рождения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Обстрел Донецка со стороны ВСУ обсуждается в соцсетях.

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«Кошмар!» — комментирует Святослав Б., подписчик телеграм-канала, посвящённого спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Долго с этими украинскими боевиками церемониться будут??? Надо бить по центрам принятия решений!» — убеждён Otto V.

«Да сколько можно, это кошмар!!!» — возмущена Екатерина В.

«Надо ответочку устроить, сколько можно терпеть», — пишет Рита.

«Да будет ответ жёсткий», — уверен Макс Ф.

«Стереть гадов с лица земли, кто по детям стреляет!» — осудила действия ВСУ Татьяна П.

«Да что ж это такое… Твари, что творят!!!» — комментирует Мария.

Оксана К. также считает, что нужно ответить по центрам принятия решений на Украине: «Видно же, что они не понимают гуманизм наш!»

А Oll T. убеждён, что «ноги у этих обстрелов» растут из Лондона.

president.gov.ua Владимир Зеленский и Борис Джонсон

«Люди Донбасса, бедные люди!!!» — сочувствует жителям Донбасса, страдающим от атак ВСУ, Любовь Л.

Пользователь с ником S B напомнил, что Украина обстреливает Донбасс уже восемь лет: «Всякие были обстрелы по интенсивности».

«И сколько так будет продолжаться? Какой выход?» — спрашивает Ольга.

«Говорите, на Украине нет нацизма?» — задаётся вопросом А.

Марго назвала ВСУ террористами.

К. Д. считает, что необходимо «усилить сокрушающие удары на объекты логистики ВСУ».

«Власти Украины убивают мирных людей!» — подчеркнул пользователь с ником Медведь.

«Ну ничего, они за всё ответят!» — подытожил обсуждение Я Т.

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