Угасавший было интерес к России со стороны пользователей грузинских соцсетей пробудила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Особый резонанс получили ее слова о том, что «если России не удастся продать свою нефть в ЕС, она может перенаправить ее на мировой рынок и выручить там крупные суммы благодаря поднявшимся ценам». Заявление председателя Еврокомиссии процитировало издание DW, на что один из грузинских аналитиков написал на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Deutsche Welle, надеюсь, верите! Это сказала Урсула фон дер Ляйен».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский Генералиссимус

«Прагматизм победил у фрау Урсулы», — констатировала Н. Ц.

«Меня все время интересовало, есть ли у этих людей хоть капля совести или они управляемые куклы?» — поинтересовалась М. М.

«И мы перед ними еще выделываемся, перед этими вывернутыми наизнанку. Им ведь абсолютно все и вся безразличны», — возмутился К. Ч.

«Европа всегда это знала… видимо, настал момент истины для них. Нам для этого три дня понадобилось. А им три месяца», — заметил Г. Х.

«А правительство Украины почему молчит? Или только мы у них в черном списке?» — поинтересовалась С. Т.

«А еще от нас требуют введения санкций (против России)!» — возмутилась Н. Н.

На другой странице в соцсетях развернулась дискуссия по заявлению Зеленского о том, что «украинская армия каждый день приближается к победе над оккупантами».

Некоторые грузинские пользователи соцсетей приветствовали это заявление и излили в коротких комментариях пожелания победы Украине. Но большинство комментаторов высмеяли самого Зеленского.

«Да, я тоже чувствую, что каждый день близится час гнева украинцев», — полуиронично-полусаркастично заметил в адрес Зеленского Г. К.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«Дайте, дайте деньги. Нарко-клоун-фашист Зелень. Тебя надо убить», — высказал возмущение В. Г.

«Да, видно по тебе, крыса», — добавил в адрес Зеленского Н. Д.

«Европа и Америка могут принять в НАТО и Грузию, и Украину, но не примут, потому что начнется третья мировая война. Отсюда вывод: боятся России, а Зеленский поддался. Правда, он защищал себя, и мир ему помогает. Но ранее было оккупировано семь процентов Украины, а сейчас двадцать семь… Хотите или нет, но в этой войне выигрывают… русские», — высказался В. В.

«Пока выигрывают русские», — согласилась Л. Л.

«Этот (Зеленский), мне кажется, думает, что украинская армия уже стоит у Москвы», — съязвила Т. К. М.

Еще одной темой в грузинских соцсетях стали соки в белых пакетах на прилавках российских магазинов как следствие введенных Западом санкций. Новость запостил пользователь З. Б.

«В российских магазинах появляется все больше продукции в белых упаковках. Причина проста — краска поступала из-за рубежа и просто закончилась. А сейчас не поступает. Продолжение следует», — написал З. Б.

«А что, неплохо, тренд, минимализм», — иронично откликнулась Е. Д.

«То ли еще будет», — предсказал Н. Д. Г.