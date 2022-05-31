Стоимость тысячи кубометров газа в Европе зимой 2022–2023 годов может вырасти до $5000. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе беседы с журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс Евросоюз

Политик отметил, что в настоящее время стоимость тысячи кубометров газа на евробирже составляет около $960 и связано это, по мнению Вучича, с наступлением лета и снижением в связи с этим потребности в газе.

«Когда придёт зима, боюсь, что газ подорожает до $3,5 тыс., а может, даже до $4-5 тысяч», — сказал он.

Заявление президента Сербии обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указали на то, что подорожание газа может ощутимо ударить по экономике стран ЕС.

«Могут себе позволить, значит», — написала Lola.

«Вот зачем было это все? Люди же страдают», — отреагировал Василий, вероятно подразумевая антироссийские санкции.

«Напечатают евро и всё», — иронизирует EvGeN.

«Это будут руины из промышленности в Европе и инфляция в космос», — добавил Yoda.

«А ведь был около 200 долларов. Европа тогда глумилась над Россией с «Северным потоком». Вот вам», — пишет Наталья.

«Ну жди, Европа, у себя майданы», — написала Татьяна.

«Это даже для ЕС очень дорого… Газ — это не только отопление, но ещё промышленность и электроэнергия, и даже оборонка, логистика. Плюс цены на провизию будут астрономические. Это огромные потребности в газе на каждую страну ЕС, а их много», — отметила Liska.

«Европейцы — богатые, могут себе позволить», — шутит Grande.

«Нас обманывали все эти годы, говоря, что Запад умеет считать деньги. Умели бы, не поддерживали украинских фашистов!» — пишет Александр.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен

«Пусть кизяками топят», — иронизирует Anna C.

«Кто не спрятался, я не виноват. Нужен будет газ, — откроют СП — 2», — написал «Спи».

«Жалко простых людей… Да, жалко, да когда и где простой народ чего-то решал?.. Никуда Европа не денется — сядут и будут договариваться (читай просить) о газе, зерне и прочем, ближе к осени скорее. Украина тошнит уже всех. Кстати, РФ готова хоть сейчас решить весь этот бардак: полная капитуляция киевского режима и снятие санкций и все дела», — отреагировал Dmitry 755.

«Европейцы же богатые, заплатят! Так же еще улыбнутся и спросят: как дела?» — с сарказмом комментирует новость wicked.

«Ну и хорошо, если до 5 тысяч возрастет. Европейцы прочувствуют санкции», — с сарказмом добавил Дмитрий.

«Ну Вучичу-то нечего бояться. Братьям-сербам газ Россия поставит по нужной цене», — подчеркнул Сергей.

«Это «прилет» бумеранг от нас за 90-е и нулевые! Зажжет ответочка по полной!» — прокомментировала новость Ирина Александровна.

«Зато Россию наказали! Ещё пшеничка закончится, а потом можно звонить Путину: «спаси!» — с сарказмом отреагировала Ирина.

«Русофобия — дорогое удовольствие», — подытожил Николай Ж.