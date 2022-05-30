Длительное время уговаривавший президента РФ Владимира Путина «вернуть северные территории» бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил в интервью еженедельнику The Economist о том, что его российский партнер по переговорам не смог пойти на территориальные уступки, опасаясь недовольства своего народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Отвечая на вопрос журнала: «Вы жалеете, что потратили столько политического капитала и времени на Путина?», Абэ сказал:

«Вовсе не жалею. Я всегда исходил из того, что мы должны уменьшить угрозу нашей стране на севере и укрепить наши силы на юго-западе. Я считал своим долгом заключить мирный договор с Россией и вести с ней переговоры, чтобы решить проблему четырех северных островов. Сейчас россияне в подавляющем большинстве выступают против возвращения северных территорий Японии. В этой ситуации российскому лидеру без прочной базы власти в стране было бы трудно решить территориальный вопрос. Я считал, что Путин был подходящим человеком для этой работы. И я полагал, что он понимает преимущества заключения мирного договора с Японией в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Мы пришли к договоренности в Сингапуре, а затем на встрече в Буэнос-Айресе был достигнут дальнейший прогресс. Но, к сожалению, даже у Путина нет абсолютной власти, и даже он не может решать все в одиночку. Я полагаю, что он заколебался перед лицом сильной оппозиции. Почти все в России, кроме него самого, были против мирного договора и против продолжения переговоров по решению территориального вопроса. Возможно, что его позиция также оказалась связанной с тогдашним падением его рейтинга одобрения».

Из ответа Абэ может сложиться впечатление, что в Сингапуре в ноябре 2018 года Путин дал согласие передать Японии «северные территории», то есть южнокурильские острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную группу Плоские, Хабомаи по-японски». И это, как у нас полагали, подтвердил пресс-секретарь президента Д. Песков, объявив, что «автоматической передачи» не будет. То есть договорились о какой-то другой форме передачи. В российских СМИ появились сообщения под заголовками «Путин отдает Курилы вместе с населением».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Однако имеющие контакты с источниками в Японии специалисты быстро узнали, что в Сингапуре Путин в очередной раз отверг претензии японского правительства на все южные Курилы. Но с пониманием отнесся к предложению Абэ, по сути, ограничить японские требования Малой Курильской грядой, под которой в России понимают остров Шикотан и гряду Плоские. Существуют документальные подтверждения того, что с первых своих контактов в качестве президента с японскими лидерами Путин соглашался вернуться к так называемому «хрущевскому компромиссу» о передаче Японии Малой Курильской гряды в виде жеста доброй воли, но после подписания мирного договора. Отсюда его пресловутое предложение о разрешении вопроса о границе по принципу «хикивакэ», то есть на условиях ничьи.

Напомним, что же произошло в Сингапуре. Переговоры Путина и Абэ проходили в режиме секретности, «тет-а-тет». Поэтому из российских СМИ было трудно понять, о чем договаривались два лидера. А вот японские источники приоткрывали завесу таинственности.

Неожиданно предложив Путину продолжить переговоры по так называемой «территориальной проблеме», но уже на основе хрущевских условий Совместной декларации 1956 года, Абэ сказал:

«Это — предложение, дальше которого Япония уступить не может. В Совместной декларации записано, что после подписания мирного договора Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии. В качестве устремленного в будущее реалистичного разрешения («территориального вопроса» — А. К.) другого пути нет».

«Путин, покусывая карандаш, кивал головой в знак согласия. Собравшись с мыслями и демонстрируя сосредоточенность, он ответил: «Реалистичное предложение. В Совместной декларации 1956 года есть положение о том, что после подписания мирного договора Советский Союз в качестве жеста доброй воли передает два острова. Но не написано о процедуре, а именно, что в действительности станет с суверенитетом (на этих островах). Есть и мнение на местах. Но я хочу удалить эту кость истории. Необходимо также морально подготовить протестное (в отношении передачи островов — А. К.) общественное мнение. Выражаю согласие с предложением. Давайте начинать работать».

Для обнародования достигнутого согласия Абэ предложил вариант формулировки: «Ускоряем переговоры по предусмотренному Совместной декларацией процессу». Путин, не согласившись, отметил, что с точки зрения русского языка это не подходит, и предложил свой подправленный вариант: «…на основе Совместной декларации 1956 года…»

После переговоров Путин подошел к Абэ и обнял его».

Если верить этой версии состоявшегося в Сингапуре разговора, можно с большой степенью уверенности полагать, что Путин был удовлетворен. Ведь именно в такой японской позиции он видел возможность реализовать свое предложение о «хикивакэ».

Фото пресс-службы «Партии Дела» «Курилы наши!». Митинг на Сахалине

Однако на самом деле это было не согласием Абэ ограничиться Малой Курильской грядой, отказавшись от требований самых крупных и освоенных островов — Кунашира и Итурупа, а возвращением к пресловутой формуле ельцинских времен «два плюс альфа», по которой сдача южных Курил осуществлялась бы не одномоментно, а как бы в рассрочку, по частям.

Оценивая переговоры в Сингапуре, японский источник резюмирует: «Таким образом, фактически на переговорах в рамках формулы «два плюс альфа» стороны договорились установить границу на основе передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, а на остальных островах — Кунашир и Итуруп — выработать особые меры, обеспечивающие свободное передвижение японцев и ведение ими хозяйственной деятельности». Имелось в виду требование Токио предоставить японцам режим экстерриториальности на суверенной российской земле.

Сегодня все это — уже история. Хотелось бы верить, что в Кремле и на Смоленской площади, видя, какую злобно враждебную позицию занял Токио в отношении нашей страны, окончательно отказались от мысли задобрить «богатую Японию» территориальными уступками. Полагаю, понимают это и в Стране восходящего солнца.