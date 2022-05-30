Заявление основателя компании Microsoft миллиардера Билла Гейтса о том, что в ближайшие два десятилетия человечество может столкнуться с пандемией естественного происхождения в результате изменения климата либо же в случае биологического террористического акта, приведшего к распространению опасного вируса, созданного человеком, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

«Наверное, деньги вложил в очередные биолаборатории на территории таких стран, как Грузия и Казахстан, вот и «предсказывает» новые пандемии», — подметил Алексей С.

Многие пользователи пришли выводу, что Гейтс не сказал ничего удивительного, ведь пандемии случались в человеческой истории не раз, а значит, будут происходить и в будущем.

«А он кому-то решил глаза открыть на очевидную истину? Разве кто-то сомневается в том, что в мире в будущем случится ещё не одна пандемия? На протяжении существования человечества было столько встреч со смертоносными вирусами, что, наверное, не сосчитать. Это всё неотъемлемая часть жизни человека. Кого Гейтс решил удивить?» — задаётся вопросом Олег Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что заявление Гейтса не очень-то и похоже на предсказание.

«А как он так предсказал? Я думал, что предсказаниями занимаются экстрасенсы. Гейтс на экстрасенса не похож, зато он очень похож на бенефициара, который получает огромную выгоду от эпидемий, случающихся то на одном континенте, то на другом», — указывает Максим В.

Часть людей полагает, что те, кто получает от пандемических процессов выгоду, будут использовать этот инструмент и в будущем, чтобы выкачивать из населения планеты деньги.

Kjetil Ree Билл Гейтс и Мелинда Гейтс

«На какие новые подлые гадости способны эти предсказатели? Всё рукотворно! Как там дела с коронавирусом обстоят? Нашли нулевого пациента. Нашли летучих мышей с этим самым Sars-CoV-2? Всё ещё вешаете людям лапшу на уши? Ну-ну», — написал Александр Р.

«Как показала последняя пандемия коронавируса, больше всех из-за вируса страдают простые люди, но зато богачи богатеют с такой скоростью, о которой они никогда не подозревали. Нет ничего удивительного в том, что многие теперь только и мечтают о том, чтобы повторить историю с коронавирусом», — поделился своим мнением Виктор В.

Ряд пользователей указывает на то, что мир встретил пандемию коронавируса самым безобразным образом, что угрожает в будущем всему человечеству.

«Так бы Гейтс и сказал, что денег хочет. Коронавирус показал всему миру, что каждый сам за себя. В случае более серьёзной эпидемии, чем коронавирус, мы просто вымрем как вид. Никто о простых людях не заботится. Заставили нацепить маску, вколоть вакцину, и типа всё — пытайся выжить, как хочешь, в условиях полумёртвой системы здравоохранения. Это не дело, товарищи. С такими руководителями нам кирдык», — уверен Олег Г.

Напомним, 29 мая основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил в интервью изданию Diario о том, что в ближайшие два десятилетия человечество может столкнуться с пандемией естественного происхождения в результате изменения климата либо же в случае биологического террористического акта, приведшего к распространению опасного вируса, созданного человеком.