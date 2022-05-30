Сообщение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, согласно которому заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и требует более многостороннего международного сотрудничества, является плагиатом, суть которого немецкий лидер, вероятно, не понимает, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«До Шольца, видимо, только сейчас дошло, что мир становится многополярным. Реально, лет на 15 опоздал с таким заявлением, причём сказал это самым последним, выставив себя дурачком», — отметил Дмитрий Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные заявления со стороны европейских лидеров — дело позитивное, но складывается стойкое ощущение, что восприятие процессов, протекающих в мире, у России и Запада — разное.

«Ну здесь, конечно, вроде бы понятие одно, но подходы у России и Германии к этом диаметрально противоположные», — считает Загир Х.

«Неважно, кто первый сказал о многополярности. Важно, что сам Шольц вообще не понимает, о чём он говорит. Немцы ведь сами спонсирует террористов с Украины, подыгрывают во всём Америке, а тут, внезапно — многополярный мир! У Шольца откровение прям, хоть нимб над головой рисуй», — пишет Валера Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что Шольца следовало бы наоборот, поддержать, а не издеваться над нелепым положением, в котором оказался немецкий канцлер.

«Зачем вы так обижаете Шольца? Можно ведь было сказать другое! К примеру, что всё больше лидеров стало придерживаться позиции Владимира Владимировича Путина о многополярности. А вы всё опять накинулись на бедного немца. Его и так уже полмира ливерной колбасой считает», — написал Егор Я.

Kremlin.ru Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц во время визита в Россию. Москва. 2022

Часть людей полагает, что канцлер Германии представил в своей голове, что когда-нибудь ФРГ станет одним из полюсов силы.

«Ливерный, что, решил, что Германия тоже теперь полюс нового мира?! Таковым могут быть только суверенные страны, а роль Шольца — служить хозяину в США!» — указывает Михаил П.

«Пускай Шольц свою варежку не разевает. Патент на многополярность за Россией. Его удел — скакать перед Байденом и платить Украине. На этом его полномочия заканчиваются», — поделилась своим мнением Галина М.

Ряд пользователей указывает на то, что Шольц проявил себя как катастрофически слабого политика, поэтому у Германии на этом историческом этапе нет ни единого шанса стать настоящим геополитическим субъектом.

«У Шольца не хватает мужества сказать Украине, чтобы катилась со своими требованиями куда подальше. Недолго ему с таким отношением канцлерить», — считает Виталий Ч.

Нашлись и те, кто уверены, что канцлер ФРГ даже не старается сделать, чтобы Германия нашла какое-то место в этом мире — его дело выполнять административную функцию в интересах Соединённых Штатов Америки.

«Да никто и не ждёт, чтобы Шольц — ливерная колбаса высказывал оригинальные мысли. Голова-то из ливера. То за американцами повторяет, то за Путиным. Помните, у Салтыкова-Щедрина был градоначальник с фаршированной головой? Причём буквально. Так вот, вся Европа — это уже давно город Глупов. Ну и «градоначальники» там соответствующие», — написала Елена Д.

Напомним, 29 мая официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова написала в своём Telegram-канале о том, что считает плагиатом заявление канцлера Германии Олафа Шольца, считающего, что мир становится более многополярным и требует более многостороннего международного сотрудничества. Захарова напомнила, что российская сторона на протяжении десятилетий говорит о многополярности, полицентричности мира, но немецкий канцлер, судя по всему, не отдаёт себе отчёт в том, что это значит.