Заявление бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что устремления украинского лидера Владимира Зеленского сделать Украину частью НАТО и нежелание урегулировать конфликт в Донбассе привели к началу военной спецоперации России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Неужели это прозрение?» — надеется Роза В.

Многие пользователи пришли к выводу, что настоящей причиной начала спецоперации России на Украине, конечно же, стал не сам Зеленский, который является лишь марионеткой, а Вашингтон и его нездоровые амбиции в Восточной Европе.

«Это уже что-то новенькое. Честное слово, чёрт бы с ним, с Зеленским этим. Он никто и звать его никак. Абэ так ненароком и на Байдена вместе со всей Америкой наехал. Жизнь становится всё интереснее и интереснее», — отметил Александр П.

«Зеленский — обычная пешка, об которую скоро вытрут ноги. Запад уже давно использует Украину, чтобы спровоцировать Россию на военный конфликт. У него удалось вынудить Россию на превентивный удар и очищение территории Украины от неонацистской мерзости», — считает Анатолий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что адекватные политики в Японии, как мы можем заметить, в последнее время стали редкостью, поэтому радостно, что такие, как Абэ, не скрывают, что прекрасно понимают, кто является причиной начала российской спецоперации.

«Абэ, получается, — единственный адекватный японский премьер-министр за всю историю Японии! Жаль, что не он сейчас у руля страны», — написал Алексей П.

«Блин, правильные ведь слова были сказаны. Жаль, что Абэ уже не участвует в управлении Японией. Его бы сдержанность и разумность помогли бы всему миру избежать кризисов, а может быть, даже, и предотвратили бы украинский конфликт», — предполагает Антон Г.

Официальное интернет-представительство президента России Синдзо Абэ

«Очередной пример того, как «дурак думкой богатеет». Как только западные и прозападные политики вылетают за пределы большой политики, у них наступает прозрение! «Да, и правда: чёрное — это чёрное, а белое — это белое!» — вещают они», — подметил Дмитрий Ч.

Часть людей полагает, что Абэ стал говорить очевидные истины только сейчас, когда он не отвечает ни за какие решения в своей стране, а значит, его позиция не имеет никакого существенного веса.

«Это заявление — не что иное, как очередное подтверждение того, что для действующих политиков так называемого, коллективного Запада (включая Японию) существуют определенные инструкции и условия, согласно которым занимать высшую должность можно только строго соответствуя политической повестке США. Но когда полномочия закончатся — говори всё, что хочешь», — поделился своим мнением Денис П.

Ряд пользователей указывает на то, что единичные проблески сознания не смогут спасти Японию, которая попала в лапы американской колониальной политики.

«Это, конечно, маломальский, но прогресс. Хоть кто-то в Японии очнулся. Если бы ещё и американцев Абэ обвинил в развязывании войны на Украине, но нет. Для США все её «союзники» — это, по сути, рабы. Рот должен быть на замке», — пишет Оксана И.

Напомним, 29 мая бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в беседе с Economist о том, что устремления украинского лидера Владимира Зеленского сделать Украину частью НАТО и нежелание урегулировать конфликт в Донбассе привели к началу военной спецоперации России.