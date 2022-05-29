Ускоренная процедура приема Украины в Европейский союз на особых условиях не отвечала бы интересам Евросоюза, так как подала бы негативный пример с точки зрения правовых норм и нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов. Об этом говорится в опубликованной 28 мая статье американского журнала The American Conservative.

Evgeny Feldman Евромайдан

«Как бы жестко это ни звучало, ЕС — это не благотворительная организация. Расширение — это по сути деловое решение, и оно не принимается из гуманитарных соображений или с позиции того, заслуживает этого страна или не заслуживает», — приводит ТАСС часть статьи.

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«Это и в 2014 году было понятно. Зачем ЕС дотационная страна? Ее легче разграбить, чем принять в союз», — пишет Юля К.

«А я вот абсолютно уверен, что Украина войдёт в ЕС! Но не всем составом, а только отдельными областями. Правда и название такой страны перестанет существовать», — написал Виталий.

«Как Украина всех обманула по Минским соглашениям, так ее обманули по вступлению в Евросоюз. Какие могут быть обиды?» — недоумевает Надежда К.

«Кучу людей поубивали с начала майдана, раскололи общество, семьи порушили, довели до гражданской войны, чтобы услышать «нет», — добавила Еlena.

«Я удивляюсь подлости ЕС! Страна закрыла все стратегические заводы (если я не ошибаюсь), для того чтобы подходить под стандарты ЕС, урезали социальные затраты и ещё кучу всего, и вот так поступить?! Свинство! Но и пример для других…» — пишет Ирина Ш.

«То есть дураки зря разрушили свою страну», — задумался Евгений С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

«Вступление в какой Евросоюз? Украина готовилась как колония для Запада и США. Её задача — поставлять масло и пшеницу и кормить ЕС, и больше ничего. А сейчас ещё и долгов на несколько поколений вперёд. Кому она теперь нужна?» — задался вопросом Andrey.

«Да вы что?! А мы-то думали, стоит Украину принять в ЕС, как экономика ЕС как поднимется, как заколосится, через 10 лет весь Евросоюз станет «Второй Францией»!» — иронизирует Aleksandr E.

«Вот и вся любовь…» — написала Marya_07.

«А за что ж тогда страну свою разорили? Ни тебе в Евросоюз, ни в НАТО…» — пишет Светлана М.

«Жаль, что украинцам сразу не объяснили, что ЕС это не благотворительная организация», — отметила Olga.

«О как, оказывается, в ЕС есть законы и по воле народа их бац и не перепишешь, а как так-то? Вон же, украинцы смогли через майдан Конституцию переписать, законы изменить, а в Европе — нельзя. Отсталые они — законов, правил и норм придерживаются. Все, что вздумается, творить нельзя, оказывается», — с сарказмом комментирует «Шума».

«Да уж приняли бы поскорее, а то они ещё лет 5 могут продержаться. Украинцы им такого шанса не дадут», — иронизирует Дмитрий Б.

«Дурачков за нос поводили», — добавила Наталья К.

«То есть обворованная, обгрызенная, нищая теперь уже, бесперспективная Украина Европе больше не нужна? А как так? Негодяи! Обманщики!» — с сарказмом отметила Ирина З.

«Да-да, вас не берут ни в НАТО, ни в ЕС, вас просто кинули против России только ради того, чтобы консолидировать старую Европу вокруг Штатов, и больше ничего. Улыбайтесь, обтекайте», — с сарказмом подытожил Михаил Л.