«Подготовка к операции в Сирии завершена на 90%»

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Телеканал Habertürk утверждает, что подготовка к военной операции, которую Турция, как ожидается, проведет на севере Сирии, завершена на 90%. Координатор вещания Habertürk по вопросам безопасности и внешней политики Четинер Четин в подключении прямой трансляции из провинции Аданы, которая используется в качестве точки пересечения границы военной техникой, сказал, что Анкара впервые готовится провести операции в Ираке и в Сирии одновременно. «Военные машины сначала прибывают в Адану и отправляются из Аданы в приграничные районы. Военные источники, с которыми я беседовал, говорят, что подготовка к операции завершена на 90%. Решения по этим вопросам принадлежат президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану», — сказал обозреватель. По его словам, операция в Сирии будет ограничена территориями к западу от реки Евфрата. «Тель-Рифат — это регион из которого в адрес Турции исходят постоянные угрозы. Таже известно, что арабские военные в рядах Сирийской свободной армии хотят, чтобы Манбидж был взят», — сказал Четинер.

Четвертое буровое судно Турции приступило к работе

Согласно новостям, опубликованным в газете World Economics, четвертое турецкое буровое судно Alparslan, начавшее свой путь из Южной Кореи 7 марта, завершило его в порту Мерсин-Ташуджу. Alparslan присоединился к флотилии из судов Fatih, Kanuni и Yavuz. Он будет искать нефть и природный газ в Средиземном море. Четвертое турецкое буровое судно, оснащенное передовой технологией седьмого поколения, длиной 238 метров, шириной 42 метра и высотой башни 104 метра, имеет экипаж из 200 человек и способно бурить на глубине 12 тысяча 200 метров. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез поделился фотографиями Alparslan в своем аккаунте в Twitter. «Наше буровое судно является одним из пяти судов такого класса в мире», — написал министр.

Важное заявление относительно золотых запасов Турции

Газетой Yeniçağ опубликовала заявления бывшего врача турецкого президента Турхана Чомеза, которые вызвали серьезное недовольство у правительства. Обращаясь к министру финансов и казначейства Нуреддину Небати, доктор задал следующие вопросы: «Может ли это быть правдой, Небати? 450 тонн турецкого золотого запаса хранятся в Англии, 400 тонн из этих запасов были проданы и на них были куплены доллары, таким образом власти пытаются обуздать рост курса валюты, в Лондоне говорят, что по этой причине граждане хотят, чтобы их золото было включено в финансовую систему. Может ли это быть правдой, Набати?» В январе одной из телепередач с участием близкого к правительству обозревателя газеты Yeni Akit Шевки Йылмаза была озвучена похожая мысль. Йылмаз заявил, что правительство турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) должно заранее избавиться от своих золотых резервов, если оппозиция выиграет выборы в 2023 году. Это подтверждает предположения о продаже золотых резервов в Лондоне.

Министерство казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати

Петиция для обращения в Международный уголовный суд против Турции готова

Согласно порталу TR724, брюссельский Turkey Tribunal (независимый суд, занимающийся нарушениями прав человека в Турции после попытки переворота 15 июля 2016 года) готовится передать иск против Анкары в Международный уголовный суд (МУС). Организатор Turkey Tribunal профессор Йохан Ванде Ланотте ранее заявлял, что они также будут обращаться в Совет Европы, Европейский союз и ООН. Бывший бельгийский министр Йохан Ванде Ланотте объявил, что проект первой петиции, которую они подадут в МУС, уже готов.

«В случае досрочных выборов партия Эрдогана будет исключена из политики»

В сообщении сайта SHaber со ссылкой на экономиста Атиллу Йешилада говорится о том, что досрочные выборы, которые могли бы пройти осенью 2022 года, были бы гораздо более логичными, чем выборы, которые должны по плану состояться в 2023 году. Экономист отметил, что сила и стоимость турецкой лиры является важным инструментом для мнения турецкой общественность относительно состояния экономики. «Если вы собираетесь идти на выборы, стоит учитывать этот важный для турецкого избирателя фактор», — заявил он в трансляции на YouTube. Йешилада утверждает, что есть вероятность того, что власти проведут досрочные выборы. «Когда турецкая лира обесценивается, доверие граждан к экономике снижается, наказание за это последует на выборах. Вы не сможете сохранять популярность до июня 2023 года. Более того, вопрос в том, сможете ли вы продержаться до октября этого года?» — задается вопросом экономист. И продолжает мысль: «Я вижу самый пугающий сценарий для правительства: турецкий парламент решит провести досрочные выборы, а затем произойдет резкий рост валюты. Правящая партия будет стерта из политики, как это было со многими политическими партиями до 2001 года».

Новое заявление касательно Турции из Финляндии

Согласно газете Cumhuriyet, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто дал оценку процессу вступления страны в НАТО и напряженности в отношениях с Турцией. Финский министр сказал, что с оптимизмом смотрит на то, что проблемы, возникающие в процессе вступления в НАТО, могут быть решены, но это займет некоторое время. Также, по его мнению, Анкара может быть уверена, что связи признанной в Турции террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК) в Финляндии будут более тщательно отслеживаться. «Такие гарантии, безусловно, можно дать Турции. РПК — организация, которую внесли в список террористических в Европе. Важно, чтобы мы сделали свой вклад, чтобы не заложить основу для какой-либо террористической деятельности на финской земле», — сказал Хаависто.

FinnishGovernment Пекка Хаависто

Сигнал о возможной военной операции в Сирии

Как сообщает газета Karar, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что на границе с Сирией будет начата военная операция. Говорят, что Эрдоган, забуксовавший во внутренней политике и экономике, пытается изменить повестку дня, напав на Сирию, пишет издание. «Мы доделываем ту работу, которую начали по созданию безопасных зон на глубине 30 километров вдоль наших южных границ», — заявил Эрдоган по итогам заседания кабинета министров. Он добавил, что «оперативным приоритетом» для турецких военных являются районы, откуда совершаются атаки в сторону Турции, и районов, которые Анкара определила безопасными зонами. «Как только наши турецкие вооруженные силы, разведка и силы безопасности завершат свои приготовления, операции начнутся», — сказал Эрдоган.

Инфляция достигла 160%

TR724 приводит опубликованные профсоюзом Kamu-Is результаты опроса «Народная инфляция» за май. Согласно опросу, рос цен на продовольствие составил 160% в годовом исчислении. Говорится, что «риск голода в Турции возрастает». Профсоюз опирается на данные своего научно-исследовательского подразделения, изучившего цены на продукты питания за май 2022 года на основе корзины из 64 продуктов питания, которые население потребляет больше всего. Исследование оценивает реальную инфляцию, с которой сталкиваются лица с фиксированным доходом, наемные работники и бедные слои населения, которые вынуждены тратить большую часть своего дохода на еду и не защищены от инфляции. В мае определяющим фактором стали высокие темпы роста по всем статьям расходов, кроме овощей.

Турция — страна, импортирующая больше всего отходов из ЕС

Согласно данным Европейского статистического управления (Евростат) об экспорте отходов за 2021 год, Турция стала страной, которая импортирует больше всего отходов из Европейского союза — 14,7 миллиона тонн (более половины всего экспорта отходов из ЕС). Экспорт отходов из Европы в Турцию утроился за последние 20 лет. Металлолом (черные и стальные отходы) составляет самую большую долю. В 2021 году ЕС произшел металлолома в размере 19,5 млн тонн (59% всего экспорта отходов). 13,1 млн тонн было отправлено в Турцию. Около 5,5 млн тонн ушло в Великобританию.

Чавушоглу встретился с генеральным секретарем НАТО

«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — говорится в письменном заявлении МИД Турции, опубликованном в газете Sözcü. Чавушоглу во время своей поездки в Израиль и Палестину сделал заявление относительно заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Он рассказал, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил провести четырехсторонний саммит с участием Турции, Швеции, Финляндии и НАТО. Считается, что это предложение также обсуждалось на встрече Чавушоглу и Столтенберга.

(сс) Ministerie van Buitenlandse Zaken Мевлют Чавушоглу

КРАТКО О ВАЖНОМ

У Центрального банка Турции не осталось никаких ресурсов, заявил профессор Гюнчавди и добавил следующее: «Правительство может объявить решение о выборах в августе-сентябре. В текущей ситуации экономика не может двигаться вперед».

Цензура в адрес оппозиции. В Турции принят закон о социальных сетях, который ПСР и Партия националистического движения назвали «Законом о борьбе с дезинформацией». Ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование в парламент страны в ближайшие дни, он будет содержать около 40 статей. Закон о социальных сетях также станет регулировать интернет-издания.

Саудовская Аравия запретила своим гражданам выезжать в 16 стран, включая Турцию, сославшись на рост случаев заболевания коронавирусом.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились с ОАЭ об эксплуатации аэропортов в Афганистане, на что ранее претендовала и Анкара. Примечательно, что договоренность состоялась после встречи оппозиционных афганских сил в Турции на прошлой неделе.

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в боестолкновении с террористами в районе операции «Коготь-Замок» на территории Ирака три турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения.

Британский экономист Тимоти Эш, специализирующийся на турецкой экономике, заявил, что власти перестали удерживать лиру, отчего валютный курс не остановится на отметке 16 лир за доллар.

В Турции за последнее время уволилось 10 тысяч врачей. Министерство призвало врачей-пенсионеров на работу. Заместитель председателя Турецкой медицинской ассоциации Али Ихсан Октен заявил, что причиной увольнения врачей стали низкие зарплаты и ухудшение условий труда. По его словам, после окончания запрета на увольнение в связи с пандемией врачи стали покидать свои рабочие места.

В этом году впервые в Азербайджане прошел фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST. В рамках фестиваля, проходившего в Хрустальном зале и Национальном парке «Приморский бульвар» в столице Баку, состоялись различные мероприятия. Среди самолетов, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и бронетехники, которые были представлены, внимание привлекла продукция турецкой военной промышленности — боевые и ударные беспилотники Bayraktar, Akıncı, и Bayraktar TB2.

Союз палат и товарных бирж Турции (TOBB) объявил, что в апреле количество закрытых компаний увеличилось на 59% по сравнению с предыдущим месяцем.