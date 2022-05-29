После того как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии поделиться «гигантской» прибылью от экспорта газа и нефти, которую Осло стал получать «в связи с войной на Украине», с «наиболее пострадавшими странами», то есть и с Польшей, это вызвало критическую реакцию норвежских политиков и экспертов. Так, аналитик норвежского Института урбанистических и региональных исследований Йорн Хольм-Хансен в интервью телекомпании NRK заявил, что словесные нападки на другие страны являются частью «генетического кода» нынешнего польского правительства. Они выступают для польской правящей коалицией во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) своего рода «громоотводом» для отвлечения внимания поляков от растущих проблем и расходов, связанных с миграционным кризисом. «Цены на аренду жилья в польских городах резко выросли, — отмечает Хольм-Хансен. — Украинские беженцы составляют сегодня 20% жителей Варшавы. Политические группы, находящиеся справа от правящей партии, начали играть на чувстве ксенофобии, ставя под сомнение правильность предпочтения украинцев бедным жителям Польши».

Иван Шилов ИА REGNUM

Возможно, норвежский эксперт и прав, когда говорит о своеобразном «генетическом коде» PiS? Потому что очень трудно понять смысл требований Варшавы от Осло «поделиться доходами» в ситуации, когда Польше сейчас надо достроить норвежско-датско-польский газопровод Baltic Pipe, в котором именно норвежский газ является главной ресурсной базой. И Осло — не единственный, кем сегодня недовольны польские политики. «Право и Справедливость», некогда собиравшаяся «воровать лошадей из конюшен Европейского союза» вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном, пошла на обострение отношений с Будапештом из-за украинского кризиса. Варшава раздражена позицией, занятой Парижем, который не обрубил контакты с Москвой, президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему о чем-то консультируется с президентом России Владимиром Путиным и тормозит «ускоренное» принятие Украины в ЕС. Неизвестно, насколько хватит терпения у Польши вести спокойный диалог с Турцией, заявившей об отказе дать свое согласие на прием Швеции и Финляндии в члены НАТО. И если посмотреть на польско-немецкие отношения, Варшава, на первых порах приветствовавшая антироссийский крен Берлина после начала российской спецоперации на Украине, очень быстро снова «разочаровалась» в Германии.

DS28 Карта газопровода Baltic pipe

Как отмечают немецкие издания, «польские власти ведут себя более агрессивно». Скандалом обернулось заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что немецкое правительство обмануло Варшаву и не поставило полякам свои танки Leopard 2A7 взамен бывших советских танков Т-72, которые Польшей были переданы Украине. «Федеральное правительство ошеломлено, я бы так сказал», — сообщил в ответ официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт. По его словам, Берлин сразу объяснил, что должен изучить вопрос «взаимообмена». И далее: «С польской стороны поступила четкая просьба: передать Польше самые современные танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера лишь небольшое количество, около 50, таких танков». Как подчеркнул Хебестрейт, об этих обстоятельствах Варшаву четко уведомили в свое время. И тем не менее «Право и Справедливость» чем дальше, тем больше недовольна Европой, прежде всего, Германией. Почему?

Boevaya mashina Немецкий танк Leopard 2A7

Как считает немецкая газета Die Welt, в данном случае польская правящая коалиция действует инструментально. Курс правительства в отношении Украины встречает общественное одобрение, а PiS кажется такой сильной, какой она не была уже давно. Поэтому председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский уже готовит партию к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году. Он хочет воспользоваться «этими настроениями и престижем Польши как ключевой страны НАТО, пока высокая инфляция и социальная напряженность не изменили климат». Проблема в том, что избирательная кампания по выборам в Сейм Польши стартует только осенью 2023 года, а за это время может многое измениться. Вложив весь свой политический капитал в украинский кризис, «Право и Справедливость» рискует все проиграть. В последнее время в польских изданиях стали появляться публикации, в которых уже выражается неуверенность в «победе» Украины, а также отмечается перелом в настроении западных стран, в первую очередь европейских.

Варшава опасается, что континентальные страны опять договорятся с Россией. В этом случае бумеранг антироссийской истерии, запущенный PiS, вернется обратно и ударит по самой правящей партии. И случиться такое может уже в этом году. Между тем, Варшава, если верить риторике польского «говорящего класса», кажется, сама уверовала в свои мечты о том, что она могла на какое-то время «возглавить Европу» и перенести «ее сердце» на восток. Но это «окно возможностей» закрывается на глазах. Да и было ли оно на самом деле?