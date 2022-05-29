Импортируемая с Украины в США сталь не будет облагаться 25%-й пошлиной. Соответствующее постановление подписал президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден. Данная мера является временной, и она введена сроком на один год.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что не всё так просто, и США якобы планируют вывезти с украинских складов оставшуюся сталь, по примеру того, как с Украины вывозят пшеницу. Были и те, кто с юмором воспринял данную новость, отметив, что, вероятно, Штаты хотят вывезти металлолом, который раньше был техникой, предоставленной Киеву Западом.

«Всё, топит Украину! Благодетель! Втянул страну в кредиты, теперь места для манёвра не оставляет. Ещё зерно вывезет и всё, спишет совсем!» — написала Ирина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Всё как всегда, Америка с нами», — с сарказмом добавил Вячеслав.

«Не знаю, а мне нравится Байден, он всё-таки добьется многополярного мира и приговорит доллар», — с сарказмом отметил Леонид.

«Да не, всё же нормально! Это он за превращенное в металлолом вооружение топит! Хотя кто ж ему его отдаст?» — задался вопросом Grey.

«Открылось окно возможностей покупать сталь у кого-то и перепродавать в США, с украинской регистрацией предприятия», — выразил своем предположение Alex L.

«Всю свою «помощь» теперь будут забирать по цене металлолома обратно», — иронизирует Александр Д.

«Отменил пошлину, так как покупать нечего», — считает Алена Ш.

«Красавчик. Будет как с зерном. Вывезут всю произведенную сталь со складов», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Всë схвачено. На словах красивый жест доброй воли, снятие пошлин на металл. На деле — грубо: в невыгодных для продавца условиях купить эшелон гвоздей, чтобы через время продать его назад при восстановлении страны», — отметил Van V.

«Новое воровство придумали: везите сталь, чем больше, тем лучше», — добавила Марина.

«С потерей Украины выхода к морю она теперь вообще торговать не сможет в выгодных объемах и ценах, понятное дело. Да и нечем скоро будет. Так что странное заявление про снятие тарифов, лишь бы что-то заявить», — в свою очередь написал Insomnia.

«Это как с пшеницей. Решил по дешёвке выгрести остатки», — комментирует новость Olga B.

«Политика Байдена относительно Украины: «Ешьте, гости дорогие, все равно выкидывать!» — проиллюстрировала новость Jane999.

«Они хотят все свои подбитые танки вернуть, видимо…» — иронизирует Евгения.

«Есть же ещё что разобрать. Остатки «Мотор Сич», [самолет] «Мрия» дотащить до США. Удобно, пошлин же нет», — подытожил Андрей Т.