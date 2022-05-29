Для содержания беженцев с Украины Польше нужны миллиарды евро, заявил 28 мая заместитель польского министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер. Егослова приводит агентство РАР.

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Заявление польского министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, вероятно, Польша принимала украинских беженцев с расчетом на то, что ЕС выделит стране деньги на их содержание, а не из «любви» к украинцам.

«А что ж бритиши? Уже всё, не помогают? Какой злой хозяин, даже косточку не кинет», — иронизирует «Горгуся».

"Поляки совсем засуетились», — смеется «Пользователь».

"Короче, читать так: дайте денег, а?!» — с сарказмом добавил Alik.

«Обидно, да? Беженцы есть, а денег вам не дадут, — дураков нет. И Львов самим придётся забирать, а страшно, да? Там злые белорусы и не менее злые русские рядышком», — написала Аnna Z.

«Сейчас поляки заставят украинцев отрабатывать?..» — с юмором поинтересовался АМВ.

«Вот это у них там сейчас происходит… К осени перегрызутся все», — пишет ZOV.

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«Хитрый план Путина — заполонить Европу беженцами, чтобы ему их обратно выслали и сказали, что ещё заплатят, только заберите их себе», — пошутила Yulia.

«Хитрые пшеки, попрошайки», — смеется Lora.

«За ненависть приходится платить рано или поздно. Украина уже платит… и другие присоединяются так или иначе», — добавил Александр Л.

«Что-то не припомню я, чтобы власти СССР ныли по поводу нехватки денег на помощь братским странам и просили другие страны помочь. Теперь Украина — братская страна для Польши. Оплачивайте содержание и не нойте», — прокомментировал новость Денис А.

«Пшеки посмотрели, что Зелебобе (Зеленскому. — М. Р.) миллиарды выделяют, и им захотелось. Продажные попрошайки», — отреагировал MZ.

«Денег нет и не будет», — добавил Сергей.

«Устроили войнушку… Расплачивайтесь!» — не выдержала Julia.

«Видимо, поэтому Путин и не спешит с операцией… Через полгода-год совсем завоют», — отреагировал не без сарказма Leonid A.

«Выселите беженцев в Америку и Британию», — в свою очередь призвала Svetlana.

«Поляки — это дети Остапа Бендера. Хоть где да содрать с паршивой овцы», — шутит Divana D.

«Когда они в своих кулуарах планировали эту войну, наобещали всем с три короба, планы строили, а Путин всех переиграл, и планы посыпались, они теперь между собой грызутся как дети, обещали «Сникерс», а дали ириску», — отметил ZV.

«Вот почему они помогают украинцам! А украинцы думают, что из-за того, что их любят поляки. А поляки далеко смотрели, хотели европейские миллиарды освоить. Ничего не меняется в этой жизни», — добавил «Арт».

"Поляки — это те же украинцы, только хитрее. Аглоритм действия один — побольше выжать денег из кубышки ЕС», — подытожил «Йог Макарёг».