Поставки Германией легкого вооружения Киеву были сокращены «до минимума» в последние девять недель. Об этом сообщает 28 мая РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag. По данным немецкого издания, ссылающегося на соответствующие документы, «сколько-нибудь значительных» поставок такого оружия Киеву из ФРГ не было с конца марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения выразили предположение, что, возможно, Германия не афиширует поставки вооружения Киеву. Иные также предположили, что поставлять, возможно, больше и нечего. Были и те, кто считает, что Германия начинает «задумываться о зиме». Другие же предположили, что украинскую армию вскоре перестанут вооружать «союзники», потому как ВСУ терпят поражение.

«Кушать зимой хотят», — с сарказмом написала Мирослава Р.

«НАТО скинула весь металлолом для перемоги (победы — О. П.) 404 (Украины — О. П.)», — добавил Repti q.

«Просто нечего стало поставлять, это не жест доброй воли», — считает Павел М.

«Потихоньку все приходят в себя», — отметила Светлана.

«Не в себя. Ждут, что на Донбассе произойдёт», — возразил Светлане Alexey V.

«Германия уменьшила поставки трофейной техники для народной милиции ЛНР», — иронизирует Stas.

«А не надо былообзываться колбасой», — с сарказмом добавил Александр, напомнив о том, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник ранее назвал канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой».

«А может, они по-тихому поставляют и не афишируют?» — задалась вопросом Дарья.

«Что, уже кончилось? Быстро как-то!» — смеется Татьяна.

«Лето быстро пролетит! А за ним холодная осень и ледяная, голодная зима! Ливерная колбаса (Олаф Шольц — О. П.) понимает, что без России-матушки его фатерлянду (отечеству — О. П.) каюк!!!» — написал Евгений.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

«Германия все-таки вспомнила, что у них столица — Берлин и его безопасность важнее», — отметил один из участников обсуждения.

«Запад не любит лузеров. Не люблю делать прогнозы, но поставка американских РЗСО — это, наверное, лебединая песня западного ленд-лиза, после которой они будут разводить руками и говорить: ну все, нема (нет — О. П.), дальше только ядерные боеголовки», — пишет Dluts.

«Оружие закончилось? А что так? Разворовали местные бюргеры?» — иронизирует Маргарита.

«М-да, не помогли-таки сынку ни ляхи, ни швабы… Опять «двойка». Пора домой, шановни громадяне (уважаемые граждане — О. П.)», — с сарказмом пишет один из участников обсуждения.

«Когда в стране больше половины граждан против отправки вооружений, хочешь не хочешь, а приходится прислушиваться. Зелено-коричневых, конечно, поддерживают, но явно даже не четверть», — отреагировал Den Live.

«Кажется порою, что Украину сливают…» — задумалась Violetta.

«Может, хотят, чтобы бдительность потеряли, а они тихой сапой поставки осуществляли?» — выразил предположение «Ой да Ладно».

«Шольц всё-такиобиделся. Правильно сделал», — с юмором прокомментировал новость Ri.

«Ну и правильно, знают они, немцы родненькие, чем это может закончиться», — добавила Lidia R.

«Этим заявлением Германия рассчитывает на то, что Россия дружественно к ним отнесется и будет поставлять газ, нефть и т.д. по дружественной цене. Косвенно подлизываются», — считает Марина М.

«Все старье скинули и успокоились… да и думать о зиме начали», — подытожила janna_di.