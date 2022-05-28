Заявление депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» о том, что введение европейского эмбарго на российскую нефть приведёт к значительным негативным последствиям для ФРГ, а ответные действия Москвы, если она решит перекрыть экспорт газа в страну, станут разрушительными для Берлина, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свои соображения на эту тему 28 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Путин ещё год назад об этом предупреждал. Наконец-то, видимо, до них стало доходить. Быстро же они соображают, почти мгновенно!» — пишет Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что всем уже давно должно быть известно, что, выключив Россию из цепочек поставок энергоресурсов, Евросоюз подписывает себе смертный приговор.

«Прямо простые истины. Поскольку экономика России встроена в мировую экономику и связана с экономикой западных стран, то санкции, которые вводят против России, неминуемо отражаются также и на их экономике. Они почему-то решили, что русским будет хуже, чем им», — отметил Владимир Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что в случае эмбарго больше всего пострадает Германия, на территории которой остановится практические все производства.

«Производства встанут колом в ФРГ, если откажутся от нефти и угля из России. При этом американский сжиженный газ слишком дорогой. Если его будут покупать, то их продукция сильно подорожает и станет попросту неконкурентоспособной», — указывает Иван Г.

Часть людей полагает, что Германия не услышит слова разума, потому что она находится под полным контролем Соединённых Штатов Америки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

«Прекрасно они понимали о последствиях, и всё равно под дудку Америки плясали. Так что слабо мне верится, что заявления этих депутатов на что-то повлияют. Вашингтон крепко прихватил Берлин за причинное место, деваться уже некуда», — считает Серёга Ш.

«Это произойдёт не из-за антироссийских санкций, а из-за агрессивных действий США и Великобритании против России! ФРГ пора уже перестать защищать своего недохозяина, иначе вскоре не будет уже никакой ФРГ, а станет Германия очередным штатом Америки», — написал Радион Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Америке не нужна сильная Европа, но очень нужен рынок сбыта своих товаров.

«У власти в Евросоюзе сейчас амбициозные недоучки. США их готовят и сажают на эти посты. И пусть мне кто-то скажет, что там у них демократия и свобода. Они в Европа давно всё продали за еду и вино. Как ни погляжу — фильмы про путешествия по Италии, Франции, какой-нибудь древний собор, ресторан, сувениры и больше ничего нет. Они не живут, они доживают», — поделилась своим мнением Вера Ч.

Нашлись и те, кто отмечают, что им будет даже радостно, если Европа пострадает от своих же необдуманных выпадов в сторону Российской Федерации.

«Неблагодарная Европа должна загнуться. Живут хорошо за счёт наших ресурсов, при этом вводят санкции, ненавидят нас, мечтают годами уничтожить нашу страну. Пусть им всё вернётся», — пишет Елена Д.

Напомним, 28 мая RT опубликовал материал, согласно которому депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» в обращении к правительству страны заявили, что введение европейского эмбарго на российскую нефть приведёт к значительным негативным последствиям для ФРГ, а ответные действия Москвы, если она решит перекрыть экспорт газа в страну, станут разрушительными для Берлина.