Заявление директора Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) Нила Мелвина о том, что Российская Федерация может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 28 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Памперсы как раз для таких случаев и придумали!» — пишет Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия будет наносить удары только по тем странам, которые представляют серьёзную опасность нашему государству.

«Если будет реальная опасность, Россия обязана будет обезопасить себя! Любыми доступными методами! Если надо будет ударить по территории Польши, то это будет сделано», — указывает Владимир Т.

«Полякам надо опомниться! Зря они всё больше нагнетают обстановку и помогают Украине. Не ровен час к ним что-то прилетит. Причём не факт, что от России», — предупреждает Нина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что страх перед ударами со стороны России может спасти такие агрессивные страны, как Польша, от полного уничтожения.

«Ну и правильно, пусть боятся. Все «западные партнёры», если не захотели уважать и прислушиваться, должны боятся. Я не говорю об их мифической российской агрессии, мы уж точно не агрессивны. Я говорю об их тупости и почти беспрекословном подчинении действительному агрессору — США. Не могут проявить здравый смысл и смелость иметь своё мнение и продолжают подтявкивать Вашингтону, значит, пусть боятся предпринимать необдуманные действия. Может, именно с помощью этой боязни они и начнут действовать здраво, а не ссориться с Россией», — надеется Людмила Н.

Часть людей полагает, что даже если ударов по территории Польши не будет, всё равно Россия возместит все свои потери из-за поставок вооружения на Украину.

«Британии и другим членам ЕС, включая Польшу, стоит задуматься над тем, что Россия по окончании спецоперации на Украине спросит с каждого за поставки оружия «незалежной», — отметил Иван Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Ряд пользователей указывает на то, что Польша может стать такой же разменной монетой Запада, как и Украина.

«А почему только по Польше? России неразумно заниматься перемалыванием на Украине бесконечного потока западного вооружения», — подметил Александр Б.

«Британия и Америка используют Польшу так же, как и Украину. Никто за них не вступится, даже если Польшу начнём ядерным оружием денацифицировать. А то, что с этими не станем играть, — факт. Прилёты будут, потому что Польша угрожает России», — указывает Александр К.

Нашлись и те, кто уверены, что российское руководство не станет бомбить Польшу, осознавая масштаб последствий, который грозит миру в этом случае.

«России не с руки наносить удары по членам НАТО. Это можно, конечно, сделать, но понятное дело, что издержки будут колоссальными. Это дело никому не выгодно. Именно поэтому та же Польша до сих пор не применила свои войска для участия в конфликте на Украине», — написал Дмитрий У.

Напомним, 28 мая директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) Нил Мелвин заявил в беседе с газетой Daily Express о том, что Российская Федерация может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину.