Заявление руководителя отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики Виктора Гаврилова о том, что расследование уголовных дел иностранных наёмников из Британии и Марокко в ДНР завершилось, материалы уголовного дела переданы в суд, и теперь преступникам грозит смертная казнь, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 28 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

«Вопрос один: будет ли вестись трансляция с площади, где будет казнь? Нужно, чтобы это все видели!» — поделился своим мнением Амиран Л.

Многие пользователи указывают на то, что наёмничество с целью убивать чуждые народы за деньги — настолько омерзительное преступление, что наказание за него должно представлять собой либо пожизненное заключение, либо же смертную казнь.

«Наёмничество во многих странах — это преступление. А там, где есть смертная казнь, таких людей казнят. Так что всё правильно. Главное — с азовскими (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нацистами сделать то же самое», — пишет Александр С.

«Наёмник на войне — тот, кто убивает за деньги. Ему наплевать — кого и за что. Ребёнка — пофиг, старика — пофиг, женщину — пофиг. Ему плевать на всё. И вообще, вопрос «за что» — не появляется, только «почём». Это спланированное убийство за деньги. Таких преступников надо изымать из жизни людей», — поделился своим мнением Вадим Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никаких сомнений, что пойманные в Мариуполе иностранные наёмники полностью заслужили смертную казнь.

Оружие

«Почему «может»? И должна быть непременно, чтобы другим неповадно было!» — считает Валентина М.

«Почему «может»? Разве есть сомнения? А укронацистов с фашистской свастикой на теле надо туда же — на виселицу. Вешать их всех публично надо, чтобы люди видели справедливое возмездие!» — написал Александр Б.

Часть людей полагает, что суровое наказание за наёмничество отвадит других потенциальных наёмников от идеи отправиться в Донбасс, чтобы убивать мирное население.

«Иностранных наемников надо наказывать жёстко, чтобы другим неповадно было. Живёшь ты, например, в Англии — зачем тебе воевать на Украине? Раз незаконно пошёл убивать людей — тогда пожизненное получи либо же смертную казнь», — отметил Александр В.

«Приехали в чужую страну, чтобы убивать граждан этой страны. Это ужасное преступление, причём за деньги! Если были смерти на их совести — смертная казнь! Если же нет — пожизненное заключение с исполнением трудоёмких работ!» — указывает Владимир Т.

Ряд пользователей указывает на то, что не все иностранные наёмники, пойманные в ДНР, судя по всему, отдают себе отчёт в том, что им грозит за содеянное.

«Все иностранные наёмники, намеревающиеся убивать русских и русскоязычных, должны быть готовы, что могут быть убиты, а также попасть в плен и подвергнуты смертной казни. Расстрел или долгий срок! Смотрел сюжет про наемника из Марокко! Сидел вальяжно, улыбался, нога на ногу! Ещё не дошло, видимо, что может ему грозить! Когда дадут большой срок или приговорят к расстрелу, так же, интересно, будет улыбаться?» — задаётся вопросом Владимир Б.

Напомним, 27 мая руководитель отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики Виктор Гаврилов заявил агентству РИА Новости о том, что расследование уголовных дел иностранных наёмников из Британии и Марокко в ДНР завершилось, материалы уголовного дела переданы в суд, и теперь преступникам грозит смертная казнь.