Призыв бывшего президента США Дональда Трампа к действующему правительству страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы, перенаправив $40 млрд, которые предназначены Украине в качестве помощи, на эти нужды, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 28 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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«У них уже проблемы с детским питанием. Но Байден будет и дальше продавать интересы своей страны. Ради чего?» — интересуется Елена Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что действующему американскому президенту нет дела до социальной катастрофы внутри Америки — его волнуют процессы, протекающие вне Соединённых Штатов.

«Согласен. Байден всё продолжает вкладывать миллиарды долларов в поставку вооружения на Украину, но делает он это в ущерб своим гражданам и интересам страны», — поделился своим мнением Виталий Д.

«Байден уже прекрасно продемонстрировал то, что на собственный народ ему всё равно. Если кто-то там кого-то в школе расстрелял — это не волнует Белый дом. Всё-таки дети американской элиты в обычные учебные заведения не ходят», — отметил Кирилл В.

Некоторые комментаторы предполагают, что Белый дом, вполне возможно, греет руки на выделении громадных денежных средств на якобы помощь Украине.

«Странно, что никто не вопит о том, что США могли бы эти деньги на своих же граждан потратить. Держу их в курсе: идёт распил американских денег семьёй Байдена», — пишет Эмиль В.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Часть людей полагает, что, выделяя помощь Украине, Белый дом намерен возместить потраченные средства за счёт Европы, которая попадёт в когтистые лапы Америки после того, как оттуда уйдёт Российская Федерация.

«Надо помнить, что Пентагон пилит бабло на войнах. А значит, конфликты будут продолжаться по всему миру. Колыбель демократии — рассадник такой коррупции, что либералам из России и не снилась», — написал Мишка С.

«Стрельба в американской школе — дело уже привычное, оно никак не влияет на экономическую ситуацию в стране. Кроме того, вкладывая в Украину, которая воюет с Россией, Байден увеличивает влияние США на Европу — стремительно теряющую силу конкурентку Америки, которая по итогу станет рынком сбыта — придатком Североамериканского континента», — предрекает Валентин Г.

«США в принципе очень много тратят на войны, на оружие ещё, но при этом зарабатывают! Грязная и мерзкая страна, в которой нет души, а только жажда крови. Благо, что Россия не такая», — подметил Аркадий Т.

Ряд пользователей предполагает, что потери от помощи Украине будут не столь ощутимы, ведь Соединённые Штаты уже успели потерять намного больше после того, как Байден занял президентское кресло в Америке.

«Американцы в Афганистане недавно потеряли контроль над наркотрафиком. Вот это будет явно подороже нефти и газа, а также содержания Украины. Все же понимают, зачем они туда залезли. Поэтому потери из-за Украины американцы, скорее всего, не заметят», — предполагает Сергей В.

Напомним, 28 мая бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне призвал действующее правительство страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы и упрекнул намерение властей выделить $40 млрд на помощь Украине.