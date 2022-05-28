Заявление депутата украинской партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко предпринял попытку выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники отказали ему в пропуске, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Вот и крыски уже побежали с неньки», — подметил Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский решил установить тотальный контроль над всеми своими политическими конкурентами, включая даже бывших лидеров этой страны.

«Увлекательные отношения жабы с гадюкой», — отметил Михаил С.

«Ха-ха. Главный украинский патриот намылился за границу! А чего не защищает свой нацистский украинский уклад жизни на передовой?» — интересуется Святослав В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Порошенко предпринял попытку бегства сразу же после того, как им заинтересовались украинские правоохранители.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

«На шоколадные лыжи встал, сволочь! Спринтер бездарный. Фига с два ты сбежишь, террорист. Тебя свои же убийцы уничтожат, наркоман уже сошёл с ума. Ещё ныть будешь: «Забери меня, Россия! Ни фига! Только суд, только высший приговор!» — пишет Ирина П.

Часть людей полагает, что Порошенко заслужил гнить в российской тюрьме, потому что исправительной системе Украины доверия нет.

«Порошенко должен получить справедливое наказание — попасть в Россию и сесть в тюрьму», — считает Добромир И.

«А что так? Разве Порошенко отказался биться за власть на Украине? Видимо, Зеленский хочет вообще всех конкурентов возможных убрать, пользуясь своим положением», — предполагает Кирилл В.

Ряд пользователей указывает на то, что Порошенко может улизнуть от преследования со стороны Зеленского лишь одним способом — оказаться на фронте.

«Пусть отправляют на фронт. Я думаю, что люди Донбасса будут рады видеть его в числе военнопленных», — подметила Елена Р.

«Ещё бы сынков его на передовую отправить, и совсем было бы по-справедливому», — считает Елена Л.

«Зеленскому его на войну бы отправить? Дать ему автомат, каску и отправить на фронт воевать. А мы не против, так его справедливая пуля настигнет. Порошенко — фашист проклятый, сколько людей вместе со своим наркоманом положил!» — написала Валентина К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Нашлись и те, кто отмечает, что политические страсти на Украине не стихли после начала военной спецоперации России, а значит, все накопившиеся противоречия должны привести рано или поздно к столкновениям внутри Украины.

«Один скорпион жрёт другого. Или, как писал один детский писатель: «Волки от испуга скушали друг друга!» — пишет Кира М.

«За всё нужно платить и отвечать. Нужно было этого Порошенко закатать в бетон — и в Днепр на корм рыбам. За всё зло, которое он причинил мирным жителям и детишкам Украины. А получается, что Зеленский, придя к власти, нарушил своё обещание, не став «шоколадного короля» сажать в тюрьму. Чуть ли не лучшими друзьями они стали. А теперь всё — кончилась любовь, завяли помидоры?» — задаётся вопросом Тимур Ш.

Напомним, 28 мая депутат украинской партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко предпринял попытку выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники отказали ему в пропуске.