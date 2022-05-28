Российские власти должны освободить украинских военных, которые добровольно вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе. С таким призывом к президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора обратились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, сообщило 28 мая Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Там какая-то крупная рыба, которую нам не показывают», — предположил S. M.

«Пусть звонят в Донецк! А для начала признают ДНР и ЛНР», — написал Александр.

«Дырку от бублика…» — добавил Dr. Balabanov.

«Засланцы Зеленского. Наверное, приказал позвонить. Операция выполняется», — отреагировала Жанна.

«Нужно Шольцу отправить фото бункера Гитлера, как намёк. А Макрону напомнить, что их солдатики во Второй мировой лишь 40 дней продержалась. И бойцы из них *овно. Потомки фашистов требуют освободить фашистов… М-да уж», — добавил Kill Net.

Цитата из х/ф «Освобождение: Последний штурм». Реж. Юрий Озеров. 1971. СССР Самоубийство Гитлера

«Если в России, что ни делай, получается автомат Калашникова, то в Европе, какие идеи ни исповедуй, всё равно получится нацизм», — прокомментировал новость Филиппыч.

«Фашисты топят за фашистов», — написал Vlad.

«А при чём тут Путин? Пусть запрос ЛНР отправляют! Официальный!..» — написал Антон Павлович.

«Отвратительный цинизм, бессердечие и полное отсутствие милосердия. Убивать детей, стариков, женщин, подростков для них допустимо, а вот «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — отпустите. Нет! Нет! Нет!» — пишет Вера.

«Нацисты просят освободить нацистов», — комментирует новость Veta Green.

«Не настолько они дураки. Предлагали что-то взамен, наверное», — предположил Sergey P.

«Так они ж эвакуированы, а не в плену. Свободны, значит?» — с сарказмом написал Bruh, указывая на то, что украинская пропаганда утверждает, что украинские боевики были якобы эвакуированы из «Азовстали», а не сдались в плен.

«После этого солдатам ВСУ надо развернуться и идти брать Киев и преступную власть оттуда выкинуть. В очередной раз становится ясно, что обычные солдаты и тероборона для Киева и их хозяев не более чем пушечное мясо. Они только за фанатиков нацистов из нацбатов беспокоятся, остальные солдаты пусть гниют в полях и плену. Позор тем солдатам и офицерам, кто воюет за эту власть», — отметил Антон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Еще бы, «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — их совместное ублюдочное дитя. 10 лет НАТО растило, учило и вооружало «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Где еще таких идиотов найдешь, если эти кончатся?» — задался вопросом Игорь.

«Прекрасно знали, что будут посланы. Но ведь надо сохранить хорошую мину при плохой игре. И чтоб не слышать упреки от Зеленского, что ничего не делают», — отметила Ярославна Д.

«Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не в статусе пленных, на них заводятся дела… Идет следствие… Так что не может быть никакого обмена в принципе», — добавил Z.

«Отпусти одного — и он еще 1000 идиотов навербует сказками героическими своими, особенно за границей», — подытожил один из участников обсуждения.