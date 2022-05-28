Несостоятельность Украины может подтолкнуть ее к слиянию с Польшей. Об этом написал бывший президент Украины Виктор Янукович в письме, которое было опубликовано представителем бывшего украинского лидера Юрием Кирасиром на его странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», — написал он.

Политик также отметил, что государственности Украины «грозит полное уничтожение».

Заявление бывшего украинского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о событиях 2014 года, в результате которых Янукович вынужден был покинуть Украину. В целом многие согласились с перспективой потери государственности Украиной и слияния части страны с Польшей.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Янукович

«Потерял страну, теперь философствует и говорит очевидное», — написал Vlad S.

«Янукович пытался усидеть на двух стульях… А всего лишь надо было [в 2014 году] жестко разогнать майдан…» — отметила Елена.

«Ну зато и в ЕС, и в НАТО одним махом. И польский учить придётся, они об этом ведь мечтали, нет?» — с сарказмом поинтересовалась Asya.

«А она ещё осталась, государственность?» — задалась вопросом Елена.

«Самое интересное, что они недельку поликуют под поляками и начнут тех ненавидеть и всячески пакостить. И неважно, насколько хорошие или плохие те, от кого Украина зависит. Просто натура такая — и не зависеть не могут, и уважать тех, от кого зависят, тоже не умеют», — отметила Аня Ф.

«Если бы он в 2014 году разрешил силовикам использовать оружие и весь свой потенциал, то нынешних событий не было сейчас», — отреагировал nhk2007.

Amakuha Евромайдан, Киев

«Да, поляки там наведут порядок. Резко исчезнут улицы героев УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих бандер. И ещё придётся познакомиться со словом «реституция», — пишет Сергей.

«А ведь правда, похоже, всё к тому и идёт. От безысходности Украина войдёт в состав Польши, тем самым окажется и ЕС, и НАТО. И плевать, что Украина как страна закончит своё существование», — добавил S40.

«А я думала, слияние с Россией», — с сарказмом отреагировала AnZhela A.

«Это и так понятно. Если поляки все права получили, это и означает прощай, Украина… За кого теперь украинские хлопцы жизни свои ложат? За поляков, получается?» — написала Nadja.

«Предательство хуже, чем открытая ненависть. Никогда не думала, что скажу такое, но Порошенко и Ко были честнее. Они нас ненавидели и не скрывали этого. А Янукович сбежал, мотивируя это тем, что якобы он «не хотел кровопролития». Теперь его электорат, люди, которые привели его к власти, 8 лет умываются кровью и слезами… Я помню то время, как будто это было вчера. Помню, как надежда на то, что майдан разгонят, завяла ещё после бегства Азарова. Сдали страну нацикам, крысы вонючие! А теперь говорят с умным лицом, спустя 8 лет…» — не выдержала Дарья Ч.

«Виктор Янукович в своём новом обращении предупредил, что государственности Украины грозит полное уничтожение. Страна может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей. Если Янукович так хочет наставить на путь истинный Зеленского, то зря. Для него это неплохой вариант. Нет страны — нет проблем!» — подытожила автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».