Нынешний глобальный экономический кризис справедливо считается одним из крупнейших со времен окончания Второй мировой войны. Пандемия COVID-19 привела к резкому падению мирового производства и торговли, а развязанная Западом против России гибридная война самым негативным образом сказывается на глобальной экономике. Нарушены технологические цепочки, многие страны пытаются уйти в расчетах от привычного доллара. Под угрозу поставлены международные грузовые перевозки, особенно морские. Произвольная санкционная политика коллективного Запада ведет к фрагментации мировой экономики; в борьбе за сохранение собственного глобального и, по сути, неоколониального доминирования США и союзники подрывают основы ими же созданного миропорядка — свободную торговлю и неприкосновенность собственности.

Эмануэль де Витте. Рынок в порту (фрагмент)

Гибридная война Запада против России и его нарастающее противостояние с Китаем заставляют наши страны искать не только политического сближения, но и новые развязки в экономическом сотрудничестве, в том числе в логистике.

На территории Евразии реализуются два инфраструктурных проекта мировой значимости. Это транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Необходимость диверсификации торговых путей и геополитические амбиции заставляют Пекин искать всё новые маршруты для обеспечения бесперебойности экспортно-импортных поставок в коридоре Восток-Запад. Привычный морской маршрут в Европу пролегает через узкий Малаккский пролив, неподалеку от которого, в Бахрейне (Пятый флот США), находится американская база ВМС и пункт обслуживания в Сингапуре. Дальнейшему проходу судов через Индийский океан может потенциально угрожать крупнейшая военная база США на острове Диего-Гарсия. Наконец, чтобы миновать Красное море и Суэцкий канал, нужно пройти вдоль берегов республики Джибути, где соседствуют военная база США и первая зарубежная военная база КНР. Таким образом, этот маршрут не только сравнительно невыгоден из-за длительности прохождения и высокой стоимости транспортировки, но и небезопасен в условиях обострения китайско-американских отношений.

Das steinerne Herz Малаккский пролив

Начиная с 2011 г. Китай наращивает свои грузоперевозки по Северному морскому пути. Постепенное таяние льдов привело к увеличению периода навигации. Российская сторона обеспечивает ледовую проводку по своим территориальным водам. Этот северный маршрут не может пока полностью заменить южный, но практика показывает его преимущества. Время в пути на две недели меньше по сравнению с южным, что дает существенную экономию топлива и по другим выплатам, кроме того, маршрут проходит вдоль берегов дружественной Китаю России, что обеспечивает безопасность транспортировки.

Наконец, пусть и недешевым, но наиболее скоростным и безопасным способом грузовых перевозок является железная дорога. Относительная дороговизна отчасти компенсируется быстротой оборачиваемости кредитных средств и уменьшением страховых выплат. Но главным преимуществом сухопутных перевозок в условиях геополитического противостояния является их безопасность. Полностью сухопутный маршрут из Китая в Европу пролегает либо через Россию, либо через Казахстан и Россию и далее через Белоруссию. Сейчас, в связи с санкционным давлением Запада на Россию и Белоруссию, приоритет отдан мультимодальным перевозкам в обход России: до портов Казахстана на Каспии, далее через Азербайджан и Турцию в ЕС.

Вторым стратегическим инфраструктурным проектом в Евразии является транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Индию, Иран, Россию и ЕС. По этому коридору возможны лишь мультимодальные перевозки с несколькими перевалками суша-море. Напряженность в индийско-пакистанских отношениях, постоянная нестабильность в Афганистане, наконец, необходимость перехода через несколько суверенных таможенных зон с сопутствующим оформлением документов — все эти факторы делают невозможным на среднесрочную перспективу полностью сухопутное построение коридора Север-Юг.

(сс) Hellerick Международный транспортный коридор Север — Юг. Красная линия — маршрут коридора

Грузы из Индии до иранского порта в Персидском заливе Бендер-Аббас пойдут морем. Далее возможны два варианта: или по суше с несколькими таможенными переходами до России, что означает потерю времени и риски порчи сельскохозяйственной продукции, которая составляет значительную долю в грузообороте коридора Север-Юг, или (основной вариант) по морю — через транскаспийский морской маршрут.

Таким образом, Каспийское море и прикаспийский регион в целом становятся точкой пересечения основных евразийских торговых путей — Восток-Запад и Север-Юг. Именно в этом заключается колоссальное геостратегическое значение сравнительно компактного Каспия, не уступающее по важности его природным ресурсам. Любые действия глобальных и региональных игроков должны рассматриваться через призму конкурентной борьбы за освоение транзитных товарных потоков, обеспечивающих не только доходы, но и политическое влияние стране-транзитеру. Продолжающееся соревнование прикаспийских государств в наращивании портовых мощностей и грузового флота вызвано именно конкуренцией за транзит.

Продолжение следует