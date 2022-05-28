Сверхзвуковая ракета «Циркон» поразила цель. Сеть: «Россию не победить»
Кадры запуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря фрегатом «Адмирал Горшков» обсуждают в соцсетях. Многие сожалеют, что это были испытания. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Ничего себе дистанция поражения цели! И это, видимо, ещё не предел…» — рассуждает Юрий Слепухин.
«В Вашингтоне повысилась частота пуков», — иронизирует Олег Витаршин.
«Генеральная репетиция. Предупредительная», — отметил Серей Терентьев.
«Отлично. Комплектуйте Черноморский флот «Цирконами», — советует Тамара Васильева.
«Хватит испытывать впустую, запускайте по укрофашистам», — предлагает Евгений (Луганск).
«Надо мишени располагать рядом с Америкой в нейтральных водах. Тогда до них быстрей дойдет», — развивает тему Александр Иванов.
«Мишень надо было выбирать не в Белом море, а на Украине», — считает Михаил Кочергин.
«Польше и Румынии приготовиться», — советует Владимир.
«Это тонкий намек любителям вступать в НАТО», — считает Мария.
«В Белом доме она бы больше пользы принесла, ну, а в Пентагоне она бы смотрелась как клубничка на торте», — иронизирует Олег Орленко.
«Дай Бог быть небу мирному всегда у нас над головой. Для этого день ото дня у России крепнет мощь и оборона!!! «Калибр», «Циркон», «Триумф», «Кинжал», «Армата», «Прометей», «Нудоль»… «Особо недоверчивым» ответ готов — у супостатов шансов ноль!» — считает Игорь Рогатин.
«Только СИЛА выручит Россию, её народ! Сильный не боится, а значит, не суетится и не совершает ошибок. Он справедлив, ведь всегда может спокойно подумать, не опасаясь за свою шкуру. Но сила еще и в ПРАВДЕ! Потому-то мы и сильные», — поделился суждением Александр Богданов.
«По-моему, давно пора понять Америке и её псам — странам Европы: Россию не победить» — считает Евгений Кировский.
«Хватит пугать бедных американцев. У них от злобы и бессилия что-либо изменить поджилки трясутся», — смеется Алексей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ показали видеокадры того, как фрегат «Адмирал Горшков» в рамках испытаний новых видов вооружения выполнил стрельбу по мишени в Белом море.
Речь идет о запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км.
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