Бывший украинский президент Петр Порошенко пытался выехать с Украины в Польшу. Об этом сообщается в телеграм-канале пограничной службы Украины. Ведомство уточняет, что политик пытался покинуть страну на личном автомобиле через пункт пропуска «Рава-Русская» во Львовской области.

Гюбер Робер. Бегство (фрагмент)

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В свою очередь депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинские пограничники не позволили Петру Порошенко покинуть страну. По ее словам, экс-президент Украины якобы планировал принять участие в Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Повестку ему в зубы!» — иронизирует Evgeniy.

«Вот хитрый жук, понял, что жареным запахло, и сразу на выезд», — добавил MadVlad.

«Польша не резиновая», — шутит Yuri.

«А то денег у него нет на взятку», — с сарказмом отметила Elena.

«Покидает тонущий корабль!» — комментирует новость Елена М.

«Куда бежать?! Надо ещё ответить за то, что натворил», — написал U. G.

«Не выпускать! Все деньги, что нагрёб в собственной стране — забрать и пустить на восстановление городов, сёл или предприятий, которые он отобрал!..» — призвала Оксана Петровна.

«Скоро на всех пропускных пунктах на Украине. Динамо бежит? Все бегут!» — иронизирует Irina D., напоминая цитату из фильма «Джентльмены удачи».

«Поплыл шоколадный! Жарко становится», — с сарказмом добавила Ирина.

«Петька в Европу хочет, а то Европа, которую он строил поломалась», — шутит Ekaterina K.

«Героическая эвакуация набирает обороты», — также с юмором пишет rybolov74.

«Надеюсь, ему вручили повестку, выдали двустволку и отправили рыть окопы», — написала Katrina D.

«Крысам свойственно бежать», — отреагировала Irene.

«Не туда повернул. Надо было в Ростов», — смеется Арина С.

«Скоро все побегут!!!» — добавил Андрей К.

«Ой, а что такое? Где же патриотизм?» — с сарказмом поинтересовалась Maria S.

«Не на ту границу поехал, надо было в Мариуполь, там бы ему бесплатный автозак до СИЗО оформили», — иронизирует «Пупс».

«С такими выходками Зеленский останется один», — добавил Юрий.

«Неужели нашлись настоящие «патриоты» таможенники и выполнили свой долг, не выпустили «мужчину» за границу согласно приказу», — задумалась Анна.

«На фронт, батенька, на фронт!» — шутит «Полиграф».

«Жадноват Петя. Мог бы купить с потрохами всю таможню вместе с уборщицами, но решил сэкономить», — иронизирует Светлана Т.

«Выпустят! На Украине все покупается и продается! Зеленский страну продал, чего Петро со своими деньгами границу не переедет, что ли?» — недоумевает Антон Ж.

«Когда-то по липовым паспортам на Мальдивы летал, а теперь не может границу пройти», — пишет G. S.

«А почему повестку не вручили? Простым смертным в Харькове прям на улице вручают, а тут на самой границе и не вручили! Однополярность, она такая однополярность», — смеется «ЧК».

«А где остальные олигархи и политики, что развязали эти военные действия? Где Тимошенко, Яценюк, Аваков и прочие? Что-то тишина какая-то. Один Петя вынырнул», — задался вопросом Алексей Николаевич.

«Порошенко — это один из основателей текущего киевского режима. Пусть теперь на себе ощущает все прелести того режима, который он создал в 2014», — подытожил Кирилл.