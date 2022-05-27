Государственный секретарь США Антони Блинкен прояснил позицию Вашингтона в отношении Китая и Тайваня, после того как президент Джо Байден пообещал предпринять военные действия для защиты Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь решительно выразил «недовольство и несогласие» с комментариями Байдена, после чего администрации Белого дома пришлось отступить.

«Мы придерживались последовательного подхода на протяжении десятилетий при разных администрациях. Как сказал президент, наша политика не изменилась. Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике «одного Китая». Мы настроены против любых односторонних изменений данного статуса-кво с любой стороны», — сказал Блинкен.

Напомним, что Китайская Народная Республика проводит в отношении Тайваня и Тибета политику «одного Китая», подразумевающую существование только одного единого государства, именующего себя «Китаем». В рамках данной политики США признают, но не одобряют, позицию Пекина насчет того, что Тайвань является частью Китая.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Признают, но не одобряют, что Китай владеет Тайванем. Это приглашение к вторжению», — уверен j682.

«Очевидно, что Байден не управляет нашей страной. Для большинства очевидно, что Байден не подходит на роль нашего президента. Но я хотел бы знать, кто дергает его за ниточки и говорит ему, что говорить. Эта администрация должна уйти как можно скорее. Уже сейчас потребуется десятилетие, чтобы восстановить нанесенный им ущерб», — считает MyOpinion1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Очень показательно, что 79-летнему человеку нельзя доверить эффективное изложение своей политики, и он нуждается в том, чтобы его кураторы постоянно объяснялись после него. Беспокоит и то, что небольшое число американцев всё еще поддерживают его и считают, что он отлично справляется со своей работой. Интересно, что бы они ответили, если бы их спросили, что конкретно в нём такого замечательного? Я уверен, что большинство не смогли бы ответить ничего существенного», — предполагает rock777.

«Госдепартамент отозвал высказывания престарелого Джо сразу после того, как они прозвучали. Сегодня прошла неделя, и Блинкену нет необходимости снова комментировать это. Блинкен изображает слабость на каждом шагу», — злится noneyer.

(сс) U.S. Department of State Джо Байден и Тони Блинкен

«Согласно Конституции, я думал, что президент определяет внешнюю политику, а не государственный секретарь. Если президент не в состоянии выполнять свои обязанности, а Блинкен намекает именно на это, почему бы им не воспользоваться 25-й поправкой об импичменте. Опять же, не то чтобы я выступал за это, поскольку Камала еще менее подготовлена. Но это показывает, насколько опьяненные властью демократы хотят, чтобы Байден оставался президентом», — размышляет DeplorableUltraMAGA.

«Отступление теперь стало олимпийским спортом! У демократов из Вашингтона есть отличный шанс получить ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ», — иронизирует NMCB4.

«Каждый раз, когда Байден открывает рот, за него потом оправдывается Белый дом. Так кто главный в Белом доме?» — интересуется Stockton.

«Администрация Байдена в очередной раз посылает неоднозначные сигналы и создает еще больше проблем. Байден говорит, что США поддерживают политику «одного Китая». Что будут делать США, если Китай нападет на Тайвань? США могут не поддерживать независимость Тайваня, но вопрос остается открытым: что будут делать США? Мы либо поддерживаем «демократию», либо нет», — подчеркивает thelastraven736.