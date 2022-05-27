Прозападная часть российской элиты начала активное противодействие сворачиванию так называемой Болонской образовательной системы в России, которое было заявлено Министерством образования и науки Российской Федерации на фоне специальной военной операции на Украине и жесточайших западных санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Напомним, что патриотически настроенная часть российского гражданского общества давно и последовательно критиковала и пыталась противодействовать Болонской системе. Многочисленные эксперты и работники системы образования не раз указывали, что введение Болонской системы стало настоящей катастрофой для российского образования. Когда-то лучшая в мире советская средняя и высшая школы были заменены на глубоко вторичную западную образовательную систему, созданную для того, чтобы формировать общество «грамотных» потребителей, потребителей-исполнителей, неспособных к критическому мышлению и легко манипулируемых.

Россия не случайно влезла в этот Болонский процесс, запущенный в странах Евросоюза в 1999 году. Это очень важный элемент того магистрального политического курса, взятого нашей элитой еще в 1980-х годах, на вхождение России в «западную цивилизацию», конкретно — в Евросоюз. Суть Болонского процесса в том, чтобы максимально унифицировать образовательные системы в странах Европы и привести их к одному уровню якобы для того, чтобы убрать препятствия для свободного передвижения специалистов. Однако создатели этой системы изначально закладывали самые низкие стандарты для высшей школы, именно с той целью, чтобы опустить общий уровень образования масс для более легкого ими управления. Высшая школа, по замыслам создателей Болонской системы, должна клепать узких специалистов, востребованных рынком, которые бы могли легко перемещаться из страны в страну, в случае с нами — из России на Запад. То есть Болонская система в российской высшей школе — это еще и механизм перекачки ценных квалифицированных кадров из России в страны Евросоюза.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Для России, особенно в условиях жесткого конфликта с Западом, начавшегося 24 февраля 2022 года, выход из Болонского процесса и сворачивание этой колониальной системы образования — вопрос жизни и смерти. До 24 февраля никто из российской актуальной элиты (даже ее патриотической части, за редким исключением) не хотел и слышать ничего о сворачивании Болонского процесса. С самых высоких трибун каждый год на каком-нибудь правительственном совещании по ситуации в образовании неизменно заявлялось, что всё у нас в порядке, что это очень хорошо и правильно, что наши специалисты могут поехать работать на Запад и заработать там много денег, что образование — это прежде всего «услуга», и сервис по получению этой услуги должен быть соответствующий («чтобы всё как у Них»). И плевать, что Болонская система противоречит всему, что является русской университетской культурой — главное, «чтобы как Там». Власть просто не хотела помещать себе в голову мысль, что образование — это прежде всего «инвестиции» (если уж говорить на этом языке) в будущее страны, «инвестиции», которые надо защищать и которые должны давать прибыль.

Но сейчас, когда наши войска сражаются на Украине, когда Запад накачивает украинских нацистов оружием, когда западные санкции отрезают наш периферийный российский капитализм от капитализма общемирового, наконец-то в элите дошли до той мысли, что если и дальше длить ту вакханалию, что творится в нашем образовании, то можно проиграть всё, буквально всё. Просто не будет тех бесценных специалистов, которые смогут осуществить и технологический, и научный суверенитет, и нас сомнут. Этим специалистам просто неоткуда будет взяться.

После того, как Минобрнауки заявило, что с Болонским процессом пора завязывать и что будет разработана собственная система образования для высшей школы, практически сразу представители либеральных российских кругов начали торпедировать это решение. При том, что большая часть российского гражданского общества, конечно же, приветствует решение Минобрнауки, понимая всю гибельность положения в российском образовании. Более того, гражданское общество призывает не останавливаться на одном только Болонском процессе, сказали «А», нужно говорить и «Б» — если уж Болонской системе в России приходит конец, то надо и разбираться с системой Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая фактически убила общее образование.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Тут дело в том, что для либералов-западников Болонская система — это не просто система образования в высшей школе, это натуральный символ и фетиш их стремления запихнуть Россию в «большой Запад» вопреки всему и на любых условиях (даже в расчлененном виде). Стремление абсолютно суицидальное, так как никакая (даже расчлененная) Россия Западу не нужна — это было сказано открыто и конкретно уже не раз различными высокими представителями актуальной западной элиты. Тем не менее эта часть российской элиты, питающаяся остатками иллюзий «западного курса», похоже всерьез решила сопротивляться сворачиванию Болонского процесса — расстаться с фетишем практически невозможно.

Началась череда публикаций сперва в анонимных телеграм-каналах политической направленности на тему того, что как бы далеко не все представители российской элиты согласны с намерение Минобрнауки свернуть Болонский процесс. Пошли разговоры о том, что сворачивание Болонской системы якобы ведет к «иранизации» российского образования, «закрепощению» студентов, которые (о ужас!) не смогут поехать работать на Запад.

Прежде монопольно правящая, а ныне всё более прозападная часть российской элиты (еще пока не сбежавшая в Германию, Италию, Израиль или на другие «запасные аэродромы») явно готовится дать бой и удержать Россию в этом «болонском» стойле.

27 мая бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который из России пока не уехал, заявил, что о сворачивании Болонской системы в России «особо говорить нечего» — свернуть ее не удастся, так как заменить нечем. При этом Венедиктов апеллирует к своему «другу» и «собутыльнику» — пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Венедиктов

Дмитрий Песков — мой собутыльник и пресс-секретарь президента, он сказал очень правильно, отвечая на вопрос про выход из Болонской системы, он сказал: — «Вы сначала предложите, чем ее заменить, а потом отменяйте». Алексей Венедиктов «Ну, там особо говорить нечего — да, развернемся в сторону Болонского процесса, во-первых, отказ от Болонского процесса пока только декларативный. Носит абсолютно политический характер — чем бы выпендриться, на мой взгляд. И это следствие, естественно, украинских событий и санкций. Давайте еще оторвемся от Запада, накажем Запад, какой Запад? Это бомбить Воронеж называется. Смотри, спор, как обустроить высшее образование, идет во всем мире, современный мир таков, что многие получают знания не в учебных заведениях, а сидючи в интернете, то есть совсем всё меняется. Получают много знаний и много не знаний. То есть много информации, много дезинформации, поэтому во всём мире ведется дискуссия, как лучше обустроить высшее образование. На мой взгляд, очень правильно сказал— мой собутыльник и пресс-секретарь президента, он сказал очень правильно, отвечая на вопрос про выход из Болонской системы, он сказал: — «Вы сначала предложите, чем ее заменить, а потом отменяйте».

О чём, по сути, говорит Венедиктов? «Ну куда вы со своим свиным рылом в калашный ряд?» Никуда вы не выйдете из «Болонского процесса», потому что сидите в нём давно и плотно, и всё, что надо, этот «процесс» уже порушил. Хотите повыпендриваться? — пожалуйста, только никакой реальной замены Болонскому процессу вы всё равно не сделаете, и намекает на это якобы не абы кто, а «мой собутыльник», пресс-секретарь президента Путина — Песков.

Что это всё такое? Это серьезнейший вызов для гражданского общества и власти, которые не просто хотят выжить, но и победить в новом витке борьбы с Западом. Фрондирующий Венедиктов фрондирует не сам по себе, он не случайно прикрывает себя Песковым, его голос — это голос той части российской элиты, которая согласна на поражение своей страны в этой борьбе. И, наверное, очень хочет этого поражения.