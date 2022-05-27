Решение Собора канонической Украинской православной церкви объявить о самостоятельности и независимости, а также о своём несогласии с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам военной спецоперации России на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане поделились своими соображениями 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Кившенко. Церковный собор. 1654 год. Начало раскола. 1880

«Нет большего греха в христианстве, чем церковный раскол, этого абсолютного торжества отца лжи! Уверенно катиться Украина в тартарары! Прощай, свидомая. Здравствуй, Малороссия!» — написал Евгений П.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия представителей Украинской православной церкви имеют под собой цель внести раскол в единство православного народа Украины и России.

«Прекращение поминовения предстоятеля Церкви не из-за вероучительных или канонических ошибок или заблуждений, а из-за несоответствия тем или иным политическим взглядам и предпочтениям — это раскол, за который каждый, кто его учиняет, ответит пред Богом, и не только в веке будущем, но и в нынешнем. Грех раскола не смывается даже мученической кровью. Печально!» — пишет Вера Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что УПЦ делает всё, чтобы настроить верующих украинцев против верующих из Российской Федерации.

«Ну что же, так расколоть, разозлить и дезориентировать людей может только наркоманская верхушка Украины. Нацисты добиваются своих целей», — поделился своим мнением Михаил А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«По третьему кругу уже пошли! Томос же был уже. Каждый год там верующие собираются отделяться? Ещё пусть в десятый раз объявят о независимости Украины, быть может, в этот раз сами в этот бред поверят», — предлагает Алексей Б.

Часть людей полагает, что состоявшийся собор, по сути, не внёс каких-либо изменений в статус УПЦ, потому что о своей независимости эта церковь объявляет чуть ли не каждый год.

«УПЦ и так по факту была полностью автономной от РПЦ. Единственное, что связывало эти две церкви, УПЦ принимало все важнейшие кадровые решения после консультаций с представителями РПЦ. Других зависимостей между ними не было никаких», — напоминает Пётр Б.

«Это формальность, и только. Там давно нет единства, а шайка-лейка во главе с самозванцем и раскольником Филаретом ещё масло в огонь подливают, несмотря даже на то, что его почти никто не признаёт. Иди разбери, кто там каноничный, а кто не каноничный», — отметила Алза Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что верхушка УПЦ плотно срослась с бандитской политической элитой Украины.

«А от кого они раньше зависели? Кучка фанатиков и бизнесменов в рясе. Всем известно, что украинских раскольников в хвост и в гриву используют местные политики, используя их паству в качестве политического инструмента», — указывает Павел К.

Нашлись и те, кто отмечают, что все раскольники в будущем осознают ошибочность своих действий.

«Эта уже какая-то Украинская нацистская церковь, иначе почему этот собор не давил на Зеленского, чтобы тот перестал убивать людей в Донбассе? Значит, эти священники, объявившие о независимости, — нацисты. России с ними не по пути», — считает Валера Т.

Напомним, 27 мая на сайте канонической Украинской православной церкви была опубликована информация, согласно которой Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости, а также о своём несогласии с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам военной спецоперации России на Украине.