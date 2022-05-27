Китай остается самым серьезным противником для Вашингтона, несмотря на украинский кризис и Россию, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен и добавил, что администрация главы Белого дома Джо Байдена работает над «формированием стратегической среды» вокруг азиатской сверхдержавы для сдерживания «ее все более агрессивных действий».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Китай — единственная страна, которая желает изменить международный порядок и, самое главное, располагает экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для этого, — сказал Блинкен, излагая стратегию администрации в отношении Китая. — Позиция Пекина идет вразрез с универсальными ценностями, которые помогали значительной части мирового прогресса в течение последних 75 лет».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Союз Китая с Россией служит интересам США, поскольку нет никакой глобальной выгоды от обострения отношений между этими двумя державами. У США нет стратегии в отношении Китая, так же как и стратегии в отношении России», — уверен Paul Kevin Anderson.

«Заявленное желание диверсифицировать цепочку поставок, чтобы уменьшить нашу зависимость от Китая, легче прорекламировать, чем исполнить. На примере энергетической зависимости Европы от России хорошо видно, что отсутствие разнообразия поставщиков — опасная вещь. Производственная инфраструктура Китая невероятна. Вспомните простую пуговицу на всей нашей одежде. Один город в Китае — Цяотоу — производит более 50% всех пуговиц, производимых на Земле! Хотя я уверен, что мы сможем пережить прекращение поставок пуговиц из Китая, есть и другие товары, с которыми возникнут проблемы, если мы не сможем получать их из Китая. Если мы серьезно намерены диверсифицировать наши источники, будь то пуговицы или полупроводники, мы должны обеспечить лучший доступ к рынку США. Но пока Индо-Тихоокеанская экономическая рамочная программа США не предусматривает этого», — указывает PJ.

«Несмотря на риторику, я не считаю, что китайцы действуют с целью заменить или вытеснить Соединенные Штаты в качестве мирового гегемона, они просто сосредоточены на своем экономическом развитии. Однако всё изменится, поскольку наши усилия по сдерживанию Китая в конечном итоге загонят его в угол и заставят выработать политику, направленную на наше уничтожение. Это не автоматическая победа для нас, пожалуйста, будьте осторожны», — призывает Kdubya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

«США по-прежнему будут враждебно относиться к китайским ученым и исследователям, которые учились в американских университетах. Эта враждебность культивируется благодаря тому, что правительство США настойчиво пытается сдержать Китай. Американское общественное отношению к Китаю и китайцам, расширенное до азиатов, находится на очень низкой отметке, что приводит к жестоким нападкам. Когда китайские ученые и инженеры остаются и работают в США, они всегда будут под подозрением. Сфабрикованные обвинения в шпионаже приведут их в тюрьму или разорят судебными издержками, положив конец их профессиональной карьере. Прежде чем принять решение остаться в США, им следует серьезно оценить риск и выгоду. Лучше всего вернуться в Китай после окончания учебы», — рассуждает Observer.

«Очевидно, что Китай является военной и экономической державой. Также очевидно, что интересы Китая не совпадают с интересами США, хотя во многих областях наблюдается сотрудничество. Учитывая кризис, который сейчас переживает мир в связи с изменением климата, я думаю, что необходимо более тесное сотрудничество. Сейчас не время говорить об экономическом превосходстве. Настало время работать вместе», — пишет Reasonable Parrot.

«Китай идет по нашим стопам, становясь сверхдержавой, но у них нет свободы и стремления к счастью, которые сделали нас великими», — наивен F. Ahmed.

«В Китае есть старая поговорка, которая звучит так: «Вы не сможете навести порядок во внешнем мире, не наведя порядок в своей собственной комнате». Когда американские политики начнут концентрироваться на своих собственных проблемах, таких как массовые расстрелы, высокая инфляция, расовая дискриминация? Мне действительно интересно, чувствуют ли они огромный стыд, когда обвиняют другие страны в нарушении прав человека», — подчеркивает Jerry CHEN.

«Мы должны прекратить или строго ограничить прием аспирантов из Китая. Физика, машиностроение и смежные области должны быть запрещены для них. Они используют передовые знания, полученные в наших университетах, только для наращивания своего военного потенциала и претензий на международные воды как на свою суверенную территорию», — негодует RH.

«Расшифровываю слова Блинкена: мы пришли к выводу, что не можем конкурировать с экономическим подъемом Китая в честном соревновании. Поэтому мы собираемся сдерживать их с помощью политических потрясений и военных угроз в соседних регионах, а также запретить их компании без каких-либо доказательств, чтобы они не могли конкурировать с нашими», — объясняет Jason.