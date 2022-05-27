Информация, согласно которой британский премьер-министр Борис Джонсон планирует создать новый международный альянс, альтернативный Евросоюзу и направленный против России, в который войдёт Украина, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Евросоюз будет воевать с Россией руками украинцев до последнего украинца и никакая Великобритания не заберёт у него эту возможность!» — издевается Иван Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Великобритания раз за разом доказывает, что у неё не было никаких дружелюбных намерений в отношении России, поэтому наше руководство поступило правильно, занявшись отстаиванием своих собственных интересов.

«И после подобных заявлений со стороны Великобритании они будут говорить, что против России ничего не имеют? Они копают себе яму глубже, подтверждая, что агрессия в нашу сторону была, есть и будет», — отметил Ростислав С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания решила крепко взяться за Украину, к которой Соединённые Штаты потеряли большой интерес.

«Я замечу, что он призвал создать новый союз вместо ЕС, куда войдут Британия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Турция. Всё это — британские колонии, которыми они уже сотни лет манипулируют. Мы думали, что Украиной руководят из Вашингтона, а оказалось, что инициативу перехватил Лондон», — поделился своим мнением Евгений З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падчерица. Украина

Часть людей полагает, что новый альянс будет служить интересам Великобритании, принося выгоду Лондону в ущерб остальным его членам.

«Англии позарез нужна аграрная колония? Любому в здравом уме будет понятно, что Англия тупо использует Украину как разменную монету для достижения своих целей. У них нет своих полей, а также нет границы с Россией, но, прибрав Украину к своим рукам, они получат и поля, засеянные зерном, и военные базы, расположенные у российской границы», — пишет Родион Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Североатлантический альянс неодобрительно будет смотреть на то, как Англия перетягивает на себя одеяло.

«Джонсон решил создать военный альянс отдельно от НАТО? То есть он реально воевать, что ли, хочет? А как быть с тем, что в таком случае членам НАТО, желающим вступить в новый альянс, придётся покинуть старый?» — интересуется Олег М.

«Ради спасения себя на политической вершине этот хулиган Борис Джонсон пойдёт на любой союз, на любую авантюру», — считает Борис Б.

Нашлись и те, кто предположили, что новый альянс создаётся исключительно ради Украины, которую уже успели не раз кинуть Евросоюз и НАТО.

«Видимо, Зеленскому готовят псевдоальянс, используемый в качестве утешения для проигравшему всё Киева, лишённого членства и в НАТО, и в Европейском союзе», — указывает Амина Л.

«Украина никому не нужна, на самом деле, чтобы создавать с ней отдельный альянс. Звучит просто как какая-то ахинея. Да и на слова они всегда были и будут громкими, а смысла в них ноль и действий ноль», — написала Аглая С.

Напомним, 27 мая итальянская газета Corriere della Sera опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому британский премьер-министр Борис Джонсон планирует создать новый международный альянс, альтернативный Евросоюзу и направленный против России, в который войдёт Украина.