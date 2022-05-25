Американский сенатор-республиканец Тед Круз, посетивший собрание в память о жертвах массового убийства в начальной школе в Ювальде, Техас, отказался давать интервью после того, как британский журналист спросил его, почему массовые расстрелы происходят «только в Америке».

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

Журналист указал, что предполагаемый стрелок был «жестоким психопатом, который слишком легко смог достать оружие. Он был 18-летним подростком с двумя AR-15».

В ответ Круз попытался объяснить, что позиция его партии, которая отстаивает вторую поправку к Конституции о праве на владение оружием, не является главной причиной расстрелов в США, и что Демократическая партия, которая предлагает ужесточить оружейные законы, в реальности не смогла бы исправить ситуацию.

«Если вы хотите остановить насильственные преступления, то предложения, которые есть у демократов, — они не смогли бы остановить это», — оправдался сенатор.

Однако журналист продолжил наступление: «Почему это происходит только в вашей стране? … Почему только в Америке? Почему ваше американское превосходство так ужасно?».

В ответ Круз обвинил журналиста в политизации и пропаганде. Перед тем, как уйти, он сказал: «Почему люди приезжают в Америку со всего мира? Потому что это самая свободная, самая процветающая, самая безопасная страна на Земле. Перестаньте сеять пропаганду».

«26 лет назад в начальную школу в Шотландии вошел стрелок, убивший 16 детей и учителя. В ответ на это правительство Великобритании приняло жесткое законодательство по контролю за оружием. За 9400 с лишним дней, прошедших с тех пор, в Великобритании произошло в общей сложности 0 случаев стрельбы в школах», — напоминает @ChrChristensen.

«Для справки. Основной причиной смерти детей и подростков в США теперь является огнестрельное оружие. Это данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Медицинского журнала Новой Англии (NEJM)», — отмечает @RussellEngland.

(сс) CWitte Оружие

«Предположение о том, что после случившейся трагедии можно изменить законы, чтобы эта трагедия не повторилась, не является политизацией трагедии. Если американским правым нужен пример политизации трагедии, то это 9-11 как повод для вторжения в Ирак», — указывает @Baddiel.

«Самая свободная страна в мире? Круто, вы можете свободно отправлять своих детей в школу, не ожидая, что они вернутся домой живыми! Вы также можете свободно исповедовать религию по своему выбору, но вас могут застрелить в церкви, мечети, синагоге», — комментирует @samhammington.

«Круз предлагает сделать так, чтобы в каждой американской школе был один вход, охраняемый вооруженными людьми», — напоминает @XLProfessor.

«У пожарных может быть другое мнение по поводу одной двери», — отвечает @camish60.

«Прежде чем получить разрешение на приобретение оружия, люди должны пройти психологический осмотр, проверку в социальных сетях и проверку уголовного прошлого», — советует @v_hier.

«Это не политизация. Мы просто хотим, чтобы убийства прекратились», — подчеркивает @_News_Matt.

«Тошнотворно, что Круз и другие отказываются решать этот вопрос. Их устраивает кровопролитие. Хотелось бы, чтобы больше американских журналистов говорили так откровенно и так прямо с нашими политиками», — пишет @tsod.

Цитата из видео «Массовая стрельба в США 18-летний подросток убил 19 детей» Стрельба в начальной школе в Увальде

«Если бы американцы тратили столько же денег на психологическую помощь, сколько на оружие, в этой стране не было бы столько психов», — предполагает @CallousPorn.

«Чего добиваются США, раздавая оружие детям? Реформируйте свои законы об использовании оружия, как это делают все азиатские страны, или вы быстро скатитесь на третью строчку рейтинга! Вся эта кровь на ваших руках!!!» — восклицает @mithusha_ravi.

Напомним, что в штате Техас 18-летний подросток 24 мая открыл стрельбу в начальной школе в Увальде, убив 19 детей и двух учителей — это стало самым смертоносным массовым расстрелом в США за 2022 год. Трагедия произошла всего через 10 дней после того, как 14 мая другой 18-летний подросток застрелил 10 человек в супермаркете в Буффало.

За первые пять месяцев 2022 года в США были зафиксированы по крайней мере 215 расстрелов, в которых погибли или пострадали от четырех и более человек. В 10 случаях погибли четыре и более человека, согласно данным Gun Violence Archive.

Для сравнения, за 2021 год в США было зарегистрировано 693 массовых расстрела, 28 из которых насчитывали четыре и более смертельных исходов.