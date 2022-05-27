Украинская православная церковь определилась и отвернулась от России. Такое решение было принято сегодня, 27 мая, на созванном Соборе УПЦ. Пунктами 3 и 4 постановления Собора определено: «Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны на Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, которые свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви». Формально слова «автокефалия» не прозвучало. Но учитывая, что Собор «имел соображения о восстановлении мироварения в Украинской православной церкви», готовность пойти на самостоятельное варение мира — это курс на построение автокефальной Церкви. При этом, похоже, УПЦ рассчитывает в новой религиозной конфигурации утвердить себя центром сборки расколотого украинского православия. Так, в пункте 9 постановления Собора говорится:

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Особенно обидно от того, что последние действия константинопольского патриарха на Украине, следствием которых стало создание «Православной церкви Украины», лишь усугубили разногласия и привели к физическому противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога. Для того, чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо: прекратить силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов Украинской православной церкви, осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в «Уставе Православной церкви Украины», является фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской православной церкви, решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской православной церкви, как и для большинства поместных православных Церквей, является вполне очевидным, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской преемственности епископов».

Марина Захарова ИА REGNUM Киев. Украина

Иными словами, УПЦ протягивает «братскую руку» ПЦУ, предлагая ей вступить в диалог, из которого исключается Московский патриархат и, что вполне возможно, также Константинопольский патриархат. Пока не вполне понятно, как конкретно видится реализация предложения «решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ». Однако в случае нахождения компромисса с «восстановлением апостольской преемственности епископов» это поможет Православной церкви Украины добиться признания со стороны тех православных Церквей, которые отказывали ей в этом из-за сомнений в каноническом статусе иерархии ПЦУ. Правда, не вполне понятно, что Православная церковь Украины может предоставить Украинской православной церкви взамен. Если только речь не идет о реализации политического проекта, когда руководство двух Церквей будут подталкивать к своего рода объединению, созданию единой украинской православной Церкви. Такая новая Церковь будет претендовать и на то, чтобы выходить за пределы Украины. Шаг к этому Собор УПЦ сделал, заявив о намерении организовывать церковные общины в диаспоре. Что может затронуть и Россию, куда уехали многие граждане Украины, особенно из южных, восточных и центральных областей страны.

Но в ближайшей перспективе главным станет то, как решения Собора УПЦ воспримут в епархиях, которые находятся на территориях, контролируемых Россией, и не поддерживают идею разрыва отношений с Русской православной церковью. И решит ли Московский патриархат предоставить им свою альтернативу, например, вхождение в состав Русской православной церкви.