Командир роты ВСУ Сергей Лапко, рассказавший в интервью The Washington Post о тяжелом положении в украинских вооруженных силах, был уволен и арестован после публикации статьи. Об этом сообщается 26 мая в материале The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Уточняется, что Лапко был командиром 5-го отдельного стрелкового батальона, в подчинении у него было 120 человек. Старший лейтенант Виталий Хрус, также давший интервью, стал командиром взвода под командованием Лапко.

Военные рассказали, что им вручили автоматы АК-47 и провели тренировку, продлившуюся менее получаса. После того как они выпустили 30 патронов, им сказали, что больше патронов не выдадут, так как боеприпасы очень дорогие. Кроме винтовок и ручных гранат, вооружением, которое выдали военным, было несколько гранатометов. Лапко также отметил, что многие раненые солдаты умирали, так как их быстро не эвакуировали.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения раскритиковали киевский режим из-за ареста военного. Были и те, кто отметил, что военные не имели права разглашать военную тайну. Также встречались и те, кто указал на то, что военные избежали возможной гибели или попадания в плен.

«Хитрые парни, доложу я вам. И срок вроде как им не за что дать, и с фронта улизнули», — пошутила Инна И.

«Главное, чтобы таких желающих отсидеться в СИЗО вместо фронта не оказалось несколько тысяч, а тогда ж они все сидеть будут», — написал Евгений И.

«Бей своих, чтобы чужие боялись!» — смеется Михаил К.

«Ким Чен Ын сейчас сидит и записывает, как там у диктаторов правильно с несогласными бороться», — шутит Алексей Б.

«Именно так выглядит свобода слова по-украински?.. Запишем», — с сарказмом отметил Алексей Ш.

«Ляпнули правду при демократии, не подумав», — иронизирует Вячеслав Р.

«Хорошо жить в свободной и демократической стране», — пошутил один из участников обсуждения.

«Зачем интервью давать? Белый флаг в руки и в сторону российских войск. И все живы и целы», — отреагировала Svetlana.

«Ну, командование тоже не дураки, — лучше под арест, чем в мешок…» — написала Kosha.

«Молодец, парень! С передовой-то убрался!» — иронизирует Niko B.

«Всем нужно дружно начать давать интервью. Взять СБУ численностью», — с сарказмом добавила Tanya.

«Выдал тайну, что оружие не поступает и пропадает и что Зеленский ради денег гробит людей», — пишет Антонина Л.

«Ребята, а вы не слышали Зеленского, он же сказал: «До последнего украинца». Чему вы удивляетесь, что вас не снабдили. План же такой был!» — отреагировала Semtaya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня

«Ишь, что удумал, — правду рассказывать», — добавил Xlodvig M.

«С чего это «Вашингтон Пост» решил такую правду распространять?» — недоумевает Zемля Zамёрзла.

«Сливать начинают потихоньку, всем понятно уже, какой будет финал», — ответил ему (Zемля Zамёрзла) один из участников обсуждения.

«На самом деле, с точки зрения украинской стороны он действительно совершил преступление. Власти любой другой страны точно так же привлекли бы к ответственности своего болтуна, рассказывающего о плачевном положении армии», — отметила Сложная Русская Женщина.

«Зато жив останется!» — отреагировала Татьяна.

«Скоро будут арестовывать после доклада о текущем состоянии на фронтах главнокомандующему», — пишет 0hllehgh.

«А где миллиарды и техника, которые чуть ли не каждый день текут на Украину?» — недоумевает Veta Green.

«Да, ему уже, наверное, обвинение выдвинули, что он русский шпион и провокатор!» — с сарказмом пишет Maria M.

«А сдался бы в плен, глядишь, и ситуация получше бы у него была… А теперь можно представить, что с ним сделает СБУ», — подытожил Ник@Z.