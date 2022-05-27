«Зато жив останется». На Украине после интервью WP арестовали командира ВСУ
Командир роты ВСУ Сергей Лапко, рассказавший в интервью The Washington Post о тяжелом положении в украинских вооруженных силах, был уволен и арестован после публикации статьи. Об этом сообщается 26 мая в материале The Washington Post.
Уточняется, что Лапко был командиром 5-го отдельного стрелкового батальона, в подчинении у него было 120 человек. Старший лейтенант Виталий Хрус, также давший интервью, стал командиром взвода под командованием Лапко.
Военные рассказали, что им вручили автоматы АК-47 и провели тренировку, продлившуюся менее получаса. После того как они выпустили 30 патронов, им сказали, что больше патронов не выдадут, так как боеприпасы очень дорогие. Кроме винтовок и ручных гранат, вооружением, которое выдали военным, было несколько гранатометов. Лапко также отметил, что многие раненые солдаты умирали, так как их быстро не эвакуировали.
Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения раскритиковали киевский режим из-за ареста военного. Были и те, кто отметил, что военные не имели права разглашать военную тайну. Также встречались и те, кто указал на то, что военные избежали возможной гибели или попадания в плен.
«Хитрые парни, доложу я вам. И срок вроде как им не за что дать, и с фронта улизнули», — пошутила Инна И.
«Главное, чтобы таких желающих отсидеться в СИЗО вместо фронта не оказалось несколько тысяч, а тогда ж они все сидеть будут», — написал Евгений И.
«Бей своих, чтобы чужие боялись!» — смеется Михаил К.
«Ким Чен Ын сейчас сидит и записывает, как там у диктаторов правильно с несогласными бороться», — шутит Алексей Б.
«Именно так выглядит свобода слова по-украински?.. Запишем», — с сарказмом отметил Алексей Ш.
«Ляпнули правду при демократии, не подумав», — иронизирует Вячеслав Р.
«Хорошо жить в свободной и демократической стране», — пошутил один из участников обсуждения.
«Зачем интервью давать? Белый флаг в руки и в сторону российских войск. И все живы и целы», — отреагировала Svetlana.
«Ну, командование тоже не дураки, — лучше под арест, чем в мешок…» — написала Kosha.
«Молодец, парень! С передовой-то убрался!» — иронизирует Niko B.
«Всем нужно дружно начать давать интервью. Взять СБУ численностью», — с сарказмом добавила Tanya.
«Выдал тайну, что оружие не поступает и пропадает и что Зеленский ради денег гробит людей», — пишет Антонина Л.
«Ребята, а вы не слышали Зеленского, он же сказал: «До последнего украинца». Чему вы удивляетесь, что вас не снабдили. План же такой был!» — отреагировала Semtaya.
«Ишь, что удумал, — правду рассказывать», — добавил Xlodvig M.
«С чего это «Вашингтон Пост» решил такую правду распространять?» — недоумевает Zемля Zамёрзла.
«Сливать начинают потихоньку, всем понятно уже, какой будет финал», — ответил ему (Zемля Zамёрзла) один из участников обсуждения.
«На самом деле, с точки зрения украинской стороны он действительно совершил преступление. Власти любой другой страны точно так же привлекли бы к ответственности своего болтуна, рассказывающего о плачевном положении армии», — отметила Сложная Русская Женщина.
«Зато жив останется!» — отреагировала Татьяна.
«Скоро будут арестовывать после доклада о текущем состоянии на фронтах главнокомандующему», — пишет 0hllehgh.
«А где миллиарды и техника, которые чуть ли не каждый день текут на Украину?» — недоумевает Veta Green.
«Да, ему уже, наверное, обвинение выдвинули, что он русский шпион и провокатор!» — с сарказмом пишет Maria M.
«А сдался бы в плен, глядишь, и ситуация получше бы у него была… А теперь можно представить, что с ним сделает СБУ», — подытожил Ник@Z.