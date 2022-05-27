Статья аналитика Роберта Рапира, опубликованная на американском портале Oil Price, в которой он утверждает, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введённые в попытке нанести ущерб российской экономике, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«А сколько пафоса было на Украине, когда Запад против России санкции объявил. Что в итоге? «Партнёр» кинул свою «партнёриху» — пишет Андрей И.

Многие пользователи пришли к выводу, что провал западной санкционной политики против России становится очевиден всё большему и большему числу людей, поэтому множится число экспертов, осмелившихся публично признать этот факт.

«А чего это в США вдруг заныли по этому поводу? Санкции же работают! Или уже не очень? А может, завидуют просто? Мне вот казалось, что от их санкций должен был быть совершенно другой эффект. Ну что же, Запад в очередной раз облажался. Ладно, хотя бы есть люди, готовые на Западе признать это», — пишет Анна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия смогла выстоять в санкционной войне, не применив при этом никаких ответных мер, что может говорить о том, что у российского руководства припасено немало козырей в рукаве.

«Вот это поворот! Американцы и европейцы сами в шоке. Дальше — больше. Саудовская Аравия надеется на возможность разработать соглашение с ОПЕК+, в которое войдёт Россия, несмотря на санкционное давление. Если всё там сложится, то Россия не только выдержит экономическую агрессию Запада, но и выйдет по итогу на коне», — предрекает Станислав З.

«России бы следовало уменьшить добычу нефти и газа, тогда прибыль ещё больше возрастёт, и мы ещё сэкономим свои запасы сырья», — советует Рафаэль И.

Bashneft.ru Добыча нефти

Часть людей полагает, что вскоре экономика России полностью восстановится от санкционного удара и пойдёт в экономическое контрнаступление.

«На этой отметке продажи не остановятся. Россия и дальше будет укреплять свои позиции в мировой экономике. Сейчас ещё посмотрим на то, как Запад запляшет в преддверии зимы. Думаю, весь этот антироссийский пафос сдует морозным ветром, и все они потянутся с извинениями», — предполагает Михаил К.

Ряд пользователей указывает на то, что западные страны поступили очень глупо, применив санкции против России, нанеся при этом самим себе сильнейший экономический ущерб.

«Отлично! Спасибо придуркам с Запада за санкции и самоуверенность. И отдельное спасибо идиотам из украинского правительства, которые ни на что, кроме как клянчить вооружения у американцев, не способны. Мы долго готовились к этой войне, Украина — лишь отдельный эпизод. Дальше экономика Европы начнёт умирать, погромы чернокожих в Штатах перерастут в погромы из-за ухудшения экономический условий, а также близится раскол в НАТО. И всё это только начало!» — предупреждает Дмитрий О.

Напомним, 26 мая на американском портале Oil Price была опубликована статья аналитика Роберта Рапира, в которой он утверждает, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введённые в попытке нанести ущерб российской экономике.