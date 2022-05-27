Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей. Об этом со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной сообщил «Интерфакс». На конференции «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков», организованной Ассоциацией банков России (АБР), глава Центробанка напомнила, что пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций, «были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность». Более того, подчеркнула Набиуллина, они были установлены в фиксированных суммах.

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«Мы предлагаем поднять с действующих 600 тыс. рублей как минимум до 1 млн рублей, а по недвижимости — с трех до пяти миллионов рублей», — сказала глава ЦБ РФ, отметив также, что Банк России совместно с Росфинмониторингом проведут ревизию операций, подлежащих обязательному контролю.

Представитель Росфинмониторинга, как пишет сегодня «РБК», сообщил информагентству о том, что ведомство готово пойти на смягчение контроля за банковскими операциями и «может поддержать предложение Банка России».

«Росфинмониторинг выступает за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появления новых рисков ОД/ФТ (отмывание денег и финансирование терроризма. — РБК), а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски. В этой связи указанное предложение ЦБ РФ в рамках данного подхода может быть поддержано», — цитирует слова своего источника «РБК».

Вопрос о возможности увеличения пороговой сумы, подлежащей обязательному контролю, поднимается не впервые. Российские СМИ напоминают, что в мае 2019 года руководитель департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский уже предлагал повысить её до 1 млн рублей, обосновывая свою инициативу необходимостью снижения нагрузки контролирующих органов и участников рынка. В ноябре прошлого года издание «Ведомости» вновь сообщило о том, что представитель Центробанка Ясинский вернулся к этой теме. Тогда он напомнил, что порог в 600 000 рублей находится на этом уровне уже 20 лет. По его словам, когда закон вступал в силу в 2001 г., это было необременительно для финансовых организаций, сегодня же это достаточно избыточная нагрузка. Данное предложение поддержал со своей стороны Минфин РФ.

Банк России Илья Ясинский

Однако, как сообщало издание, Росфинмониторинг посчитал эту идею нецелесообразной. Представитель ведомства заявлял, что эту идею обсуждали и отклонили в связи с тем, что количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм значительно. Кроме того, по его словам, для банков изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю, из которого были исключены устаревшие или неактуальные. В свою очередь Ясинский отмечал, что показатель сомнительных операций удерживается «на минимальном уровне» на протяжении нескольких лет.

Отметим, по данным ЦБ РФ, объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2021 году сократились на 20%. По сравнению с 2020 годом вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям уменьшился на 17%, преимущественно за счет сокращения подозрительных переводов по сделкам с услугами и за товары, якобы импортируемые через страны Таможенного союза. Объемы подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары в 2021 году, напротив, возросли, а их доля в структуре подозрительных операций по выводу денежных средств за рубеж составила 62%. Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе снизились на 21%.

При этом сохранила актуальность проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительных надписей нотариусов и удостоверений комиссий по трудовым спорам) в целях обналичивания денежных средств. Несмотря на общий рост указанных операций, говорится в материалах Банка России, в целом за 2021 год (по сравнению с 2020 годом — на 11%, до 28 млрд рублей), во втором полугодии отмечалась их понижательная динамика: относительно второго полугодия 2020 года объемы сократились в 1,3 раза.

По итогам 2021 года также отмечается снижение на 16% объемов обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами). Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2021 году, как и в предыдущем периоде, формировался в строительном секторе (35%), торговле (27%) и секторе услуг (20%).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

Между тем глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, как отмечали «Ведомости», говорил, что увеличение порога было бы логичным шагом с учетом накопленной с момента принятия в 2001 году инфляции. Напомним, что в соответствии с нынешними нормами, под контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности операции с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.