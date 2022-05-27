Жители Южной Кореи обсудили бывшего бойца спецназа ВМС страны и блогера, принявшего участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Награда

Согласно южнокорейским СМИ, 27 мая 38-летний бывший боец спецназа и блогер Ли Гын вернулся на родину после трехмесячного пребывания на Украине. В начале марта мужчина уехал в западную страну для участия в боевых действиях в качестве добровольца.

Известно, что южнокореец вылетел из Варшавы (Польша) накануне вечером и прибыл в южнокорейский международный аэропорт Инчхон около 07:30 утра по местному времени.

В тот же день правоохранительные органы подтвердили наличие травмы, полученной в ходе боевых действий, а также запретили ему выезд за границу.

Сообщается, что Ли Гын проходил лечение в военном госпитале после разрыва крестообразной связки. Он вернулся в Южную Корею для прохождения курса реабилитации.

Полиция намерена провести в отношении наёмника полноценное расследование по подозрению в нарушении закона о паспортах.

Напомним, что в середине марта в Южную Корею вернулись два товарища Ли Гына. В настоящее время они находятся под следствием по делу о нарушении паспортного законодательства.

За нарушение паспортного законодательства им может грозить до одного года заключения в тюрьме или штраф до 10 млн вон (~$8,1 тыс.). Они также могут подвергнуться административным наказаниям, вплоть до признания паспорта недействительным.

Цитата из видео «Южнокорейский наемник на украине Ли Гын из Южной Кореи» Ли Гын

«Нужно проявить снисходительность по отношению к нему», — пишет dood***.

«Он должен быть наказан», — считает supi***.

«А какое наказание получили два его товарища, которые первыми вернулись в Южную Корею? С тех пор прошло два месяца» — интересуется hhy8***.

«Знай, то, что ты сделал, никогда и никто не поддержит», — утверждает webs***.

«Разве медицинская страховка покроет его лечение? Он же пострадал по своей воле…» — размышляет ivyd***.

«Не используйте его снимки, где он притворяется крутым, есть много людей, которые слепо ему подражают», — призывает ilip***.

«Не беспокойтесь о злых комментариях. Я знаю, что если в нашу страну придет война, то Вы возьмете в свои руки инициативу и будете сражаться за нашу страну», — советует w300***.

«Он тот, кто восстал ради справедливости. Думаю, это того стоило», — считает para***.

«Думаю, то, что он видел, будет весьма полезно в будущем. Его знания нужно использовать в целях национальной безопасности», — пишет fish***.

«Сколько вы ещё хотите заработать, используя украинский кризис в качестве маркетинговой стратегии?» — вопрошает iswo***.

«Ли Гын, живи своей жизнью и не показывай её другим», — советует dons***.

«Депортируйте его обратно на Украину! Он просто преступник, который нарушил корейское законодательство», — пишет hoji***.

«Я думал, что он герой… А оказался в итоге пустозвоном», — утверждает inve***.

«Разве он не дезертир?» — интересуется bk04***.

«Эх, Ли Гын, ты должен поплатиться за свои грехи», — считает sj76***.