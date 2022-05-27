Российская армия добивается существенного прогресса в ходе военных действий в Донбассе. Об этом 27 мая в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Политик добавил, что Вооруженные силы России добиваются «постепенного, медленного, но ощутимого прогресса», в связи с чем Британии и союзникам нужно «поддерживать Украину военным способом», приводит слова политика ТАСС.

Заявление Джонсона обсудили в мессенджере Telegram. Некоторых участников обсуждения насторожила риторика главы правительства Британии. Иные добавили, что Британия и хочет затянуть военные действия на Украине.

«За агрессию против России и Украины будут расплачиваться США, Британия и ЕС… Этого и боятся…» — отметил Ингварр О.

«Холодно стало в резиденции на Даунинг-стрит. Говорят, в холоде мозг лучше работает», — с сарказмом добавил 99 255.

«Нет, очередная хитрость, чтобы продолжить и затянуть конфликт и кровопролитие», — прокомментировал слова Джонсона Lookin4 Found.

«Риторику меняют все потихоньку. Подлизываются. Нет им веры», — написал milaniouss.

«Что-то с головой у Борьки случилось. Пластинку сменил али временное прозрение?!» — задался вопросом Павел П.

«Все его заявления — пустышки. Впрочем, как и всех остальных лидеров ЕС. Украина им не нужна. Это только инструмент», — отреагировал Sergey S.

President.gov.ua Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский

«Вспомните Сирию: ненавязчиво, спокойно и методично, эффективно раздолбали ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спасли Сирию…» — добавила Лана П.

«Главное — побольше жизней забрать» — это перевод его слов. Чем больше поставок [оружия Киеву], тем больше смертей. Хотя это и есть их план», — отметил Vlad B.

«Ещё бы Бориска так не сказал. Нужно же баксы отмывать по указке полосато-звёздных. Единственный способ не дать экономике Запада рухнуть в настоящих жизненных условиях — это эскалация военного конфликта, а лучше — военных конфликтов. Война всегда много денег приносила Западу», — написала Рита.

«Бориска готов третью мировую развязать своими руками под предлогом помощи Украине. Слишком многое на кону у бриттов стоит. Он не случайно сказал, что примет единоличное решение по поводу ЯО в нашу сторону. Наглосаксонские амбиции могут натворить немало. Очень жестокая прослойка людей на планете. Им никого не жаль… Бриттам нужна власть, и ради этого они готовы спалить весь мир…» — считает VanessA.

«Что-то мне не нравится, что они так запели в унисон. Какую-то ерунду готовят», — задумался один из участников обсуждения.

«О… Борька прозрел», — с сарказмом комментирует заявление политика 72 462.

«План по обезоруживанию стран под кодовым названием «помощь Украине», чтобы потом подмять под себя этих немощных недоумышей», — отреагировала на заявление Джонсона «Крупская».

Читайте также: Сеть: «Лондон и шавки!» — Британия хочет создать антироссийский альянс