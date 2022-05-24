На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая 2022 года по видеосвязи выступил Генри Киссинджер, американский государственный деятель, дипломат, эксперт в области международных отношений, бывший госсекретарь США Приведу часть его цитаты по украинскому кризису:

David Shankbone Генри Киссинджер

«Около восьми лет назад, когда возникла идея членства Украины в НАТО, я написал статью, в которой сказал, что идеальным результатом было бы, если бы Украина могла быть создана как нейтральное государство, как мост между Россией и Европой. Скорее, это передовая линия группировок внутри Европы.

Я думаю, что эта возможность есть и сейчас — сейчас она не существует таким же образом, но её всё ещё можно рассматривать как конечную цель. На мой взгляд, движение к переговорам и переговорам о мире должно начаться в ближайшие два месяца, чтобы наметить исход войны.

Но прежде это может привести к потрясениям и напряжённости, преодолеть которые будет всё труднее, особенно в отношении возможных отношений России, Грузии и Украины с Европой. В идеале разделительная линия должна вернуть прежний статус-кво.

Я считаю, что вступление в войну Польши за пределами своей территории превратило бы эту войну за свободу Украины, которая была предпринята НАТО с большой сплочённостью, в войну против самой России, и поэтому мне кажется, что это будет ситуация, которую будет просто невозможно точно определить».

Подавляющее число российских политических комментаторов тут же представили Киссинджера рациональным политиком и миротворцем. У руководства Украины и проукраинских СМИ заявление гуру американской дипломатии вызвало крайне негативную реакцию. Это было расценено как предложение уступить России часть своей территории, чтобы весь остальной мир опять зажил нормально, по-прежнему, получая по приемлемым ценам российские природные ресурсы.

Давайте разберёмся в деталях. Для начала, чтобы не обольщаться насчёт рационализма и миролюбия Генри Киссинджера, вспомним его следующее высказывание о России: «Распад Советского Союза — это, безусловно, важнейшее событие современности, и администрация Буша проявила в своём подходе к этой проблеме поразительное искусство… Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её в единое, крепкое, централизованное государство».

Слева направо — Киссинджер, Форд и Брежнев. 1975, Хельсинки, Финляндия

В цитате Киссинджера по Украине мной специально выделено следующее предложение: «В идеале разделительная линия должна вернуть прежний статус-кво». В юриспруденции «статус-кво» означает «возврат к исходному состоянию». В международном праве под «статус-кво» подразумевается какое-либо существующее или существовавшее на определённый момент фактическое или правовое положение, о восстановлении или сохранении которого идёт речь.

Так что же России на самом деле предлагает Генри Киссинджер? Возврат на линию соприкосновения на Донбассе до 24 февраля 2022 года? Или же возврат в то время, когда Крым ещё не воссоединился с Россией? Ни первое, ни второе предложение нас абсолютно не интересуют.

Вернёмся в начало его цитаты. Тезис — «Украина могла быть создана как нейтральное государство, как мост между Россией и Европой».

Перефразируем известное высказывание Владимира Владимировича Путина. Нужен ли нам такой мир, где Украина будет нейтральным государством, а не частью России или же ближайшим союзником России? Нет, абсолютно не нужен.

Киссинджер говорит о членстве Украины в НАТО как о нежелательном шаге. Однако он никак не комментирует потенциальное вступление Украины в Евросоюз, а ведь стремление в НАТО и в ЕС закреплено в украинской конституции. Но членство в ЕС не делает страну нейтральной, через членство в ЕС страна закрепляется в военно-политическом пространстве Запада. И последующее вступление в НАТО становится просто делом времени.

В настоящее время все страны Евросоюза ввели против России жёсткие санкции. И где же их нейтралитет? Даже нейтральная Швейцария подключилась к ограничениям против России. Англосаксы как ядро коллективного Запада уже не признают нейтралитета. С 24 февраля 2022 года ими насаждается новый принцип — «кто не с нами, тот против нас».

Разберём ещё один тезис Киссинджера — «вступление в войну Польши за пределами своей территории превратило бы эту войну за свободу Украины, которая была предпринята НАТО с большой сплочённостью, в войну против самой России».

Нет никакой «войны за свободу Украины», есть война против России, где Украина выступает в роли инструмента, тарана. Идёт прокси-война НАТО с Россией. А намечающаяся более активная роль Польши — это всего лишь очередной виток напряжённости в ней.

Война — это искусство обмана. И Генри Киссинджер, несмотря на свой почтенный возраст (27 мая исполнилось 99 лет), это очень умный и очень опасный враг России. В этом плане нам, конечно же, лучше иметь дело с такими личностями, как Лиз Трасс, глава британского МИД. Она не в ладах с географией, но постоянно рубит правду-матку.

Tom Witham Лиз Трасс

Вот одна из её последних цитат: «В отношении российской агрессии не может быть умиротворения. Ей нужно противопоставить силу. Мы обязаны неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям. Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа».

Лиз, пожалуйста, только не останавливайся, дави газ до пола. Британия давит на газ, а мы в ответ идём до всех внешних границ Украины. Идеальный вариант, который не предполагает никаких сомнений и колебаний, непонятных мирных переговоров — исключительно военными средствами. Они на газ, и мы тоже на газ.

А вот с Киссинджером всё очень сложно. Он обволакивает. Предлагает ложные цели, за достижением которых нет абсолютно никакой для нас выгоды. Образно говоря, старый лис Киссинджер пытается подсунуть России дохлую свинью.

Важный момент. Инициатива Киссинджера порождает брожение в российской элите, которая по-разному отнеслась к проведению специальной военной операции. Это народ, простые люди, однозначно поддержали СВО.

Заявление Киссинджера по Украине обнадёживает так называемую российскую «партию мира», а говоря простым языком — партию тихой сдачи нашей Родины. У них после Стамбульского инцидента опять вспыхнула надежда вернуть прежние времена. Однако на этих нехороших людей есть Лиз Трасс.