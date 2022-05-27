Сеть: «Вот это денацификация!» — в Мелитополе появилась улица Судоплатова
26 мая глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о переименовании улицы Дмитрия Донцова в Мелитополе в улицу Павла Судоплатова.
«Переименовать улицу имени Дмитрия Донцова в г. Мелитополь в улицу имени Павла Судоплатова. Главе военно-гражданской администрации г. Мелитополя обеспечить реализацию данного распоряжения, установить мемориальную доску до 12 июня 2022 года на доме № 1 по улице Павла Судоплатова», — приводит распоряжение главы ВГА Мелитополя ИА Красная Весна.
Новость обсудили в социальных сетях.
«Это самое лучшее! Надо в каждом городе такую улицу! Чтобы ходили и помнили Ковпака, Кузнецова, героев-молодогвардейцев, [советского партизана-разведчика, самого молодого Героя Советского Союза] Валю Котика и многих других, отдавших жизнь, чтобы мы жили!» — написала Ирина Г.
«Вот это я понимаю, денацификация! Мы помним всех героев войны, которые боролись с фашистами и нацистами», — отметила Альфина.
«Отличная новость. Павел Анатольевич — достойный человек!!!» — отреагировал Тимофеич Е.
«Теперь малышам будет на кого равняется, а то на бандита как-то «не комильфо», — отметила Елена М.
«Остальным областям бывшей УССР приготовиться», — призвал Су-30.
«Надо ещё в Киеве проспект [Бандеры] переименовать», — добавил Виталий Ш.
«И улицу Коммунаров назад верните!!!» — пишет Татьяна.
«И памятник надо будет поставить», — отметил Сергей.
«Справедливость восторжествовала!!!» — написала Настя Н.
«Это который [главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Евгения Коновальца ликвидировал и все ихнее кубло бандеровское гонял», — напомнил Eugene.
«Он знал, как бандеровцев уничтожать», — отреагировала Svetlana.
«Где-то в бункере отчаянно, как блохастая псина, задней лапой чешется Володимир Адольфович Гит… Зеленский. Это, наверное, нервное?!..» — с сарказмом пишет Ольга Николаевна.
«Чудесно! А сколько ещё имён замечательных людей, незаслуженно забытых, но посвятивших свою жизнь служению Отечеству! Они ждут своего часа прославления и утверждения», — добавил Николай Анатольевич.
«Это закономерно. Он родился в Мелитополе», — в свою очередь напомнил Владимир.
«Герои возвращаются», — отреагировал Владимир.
«Наконец-то улицы в честь Настоящих Героев Украины будут называть, а не за «заслуги» разных подленьких и мерзких пособников нацистов-карателей, убийц-садистов, извращенцев и террористов…» — отметил Genych K.
«Истинным героям слава», — написала Catherine S.
«Великий человек великой страны!» — добавил Алекс П.
«Почитайте архивы, кое-что есть в открытом доступе. Это очень крутой человек. Воин с Большой буквы. Мозг», — подытожил Богдан С.
Напомним, Павел Судоплатов был уроженцем Мелитополя, советским разведчиком и сотрудником НКВД. В 1938 году он ликвидировал одного из лидеров ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца. После ликвидации Коновальца в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) между сторонниками Андрея Мельника и Степана Бандеры развязалась борьба за власть, расколовшая ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Добавим, Дмитрий Донцов был ведущим теоретиком украинского национализма.