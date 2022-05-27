До последнего времени президент РФ Владимир Путин соглашался продолжать переговоры с правительством Японии о так называемом «мирном договоре», понимая, что под разговоры о якобы необходимости через 77 лет после окончания войны подписать такое соглашение Токио намерен «решить» в свою пользу надуманный вопрос о принадлежности Курильских островов. Однако теперь отношение руководства России к японским домогательствам, похоже, кардинально изменилось. МИД РФ информировал японское правительство об отказе продолжать давно ставшие пустопорожними переговоры.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Японцы были взбешены, премьер-министр Фумио Кисида дежурно через свой МИД запротестовал, как будто не он обрушил на нашу страну «санкционные пакеты», а Москва ни с того ни с сего испортила российско-японские отношения. Еще более взбудоражили Токио слова бывшего президента РФ Дмитрия Медведева о том, что переговоры, которые вели с японским правительством российские руководители, не подразумевали сдачу Курил, а были лишь «ритуальными». Напомним то, как Медведев отреагировал на сообщение МИД РФ о прекращении переговоров с Японией.

«Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение исторически оправданное, назревшее и справедливое», — написал он в своем Telegram-канале

«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер», — добавил Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил, что в новой редакции Конституции России прямо указано, что территории страны не подлежат отчуждению. По словам Медведева, «вопрос закрыт».

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

В Токио должны серьезно отнестись к тому, что Медведев — не частное лицо, а заместитель председателя одного из высших органов принятия государственных решений. А также к тому, что, как говорил Иосиф Сталин, «у политического деятеля случайных слов не бывает». Это пишу для тех японских политиков и политологов, а также прояпонски настроенных «наших» аналитиков и обозревателей, которые продолжают убеждать, что, дескать, не всё потеряно, и в Москве при изменении ситуации могут вернуться за стол переговоров и искать решение «территориального вопроса» через процедуры «демаркации, делимитации или редемаркации». Намекая при этом, что эти «исключения» были вписаны в положение Конституции РФ чуть ли не самим Путиным в интересах заключения с Японией «мирного договора».

И если японцы продолжают тешить себя несбыточными надеждами, то иностранные политологи для себя уже решили, что «поезд ушел» и русские больше не вернутся к обсуждению отвергнутой российским народом «курильской проблемы». Так или почти так считает доктор Джеффри Хорнунг, старший политолог корпорации RAND, давший интервью сотруднику авторитетного издания The Diplomat. Исследователь отмечает:

«Резко оторвавшись от участия в предыдущем десятилетии по урегулированию территориального спора по поводу удерживаемых Россией южных Курильских островов (северные территории Японии), в Дипломатической синей книге министерства иностранных дел Японии за 2022 год эти четыре острова теперь описываются как «незаконно оккупированные Россией», используя формулировку, которую не видели с 2003 года. Это, наряду с официальным отказом России от всех мирных переговоров с Японией из-за ее недружественной позиции, означает, что надежды на мирный договор или разрешение территориального спора нет».

И обижаться японское правительство может только на себя, ибо, сжигая мосты в политических, дипломатических, торгово-экономических и иных отношениях с нашей страной, Токио исключил какие-либо компромиссы по «пограничному размежеванию» с Россией. Доктор Хорнунг говорит: «Исторически Япония не полагалась активно на санкции в своих внешних отношениях. Поэтому присоединение Японии к другим странам «Большой семерки» по введению санкций против России было впечатляющим как по своему характеру, так и по скорости. Это согласование с Западом и видимая поддержка существующего международного порядка во главе с США представляют собой более активную внешнюю политику».

State.gov Фумио Кисида

В Москве хорошо видят истинные цели теперь уже не скрываемой, как при премьере Синдзо Абэ, враждебной политики Токио, всё большее вовлечение Японии в направленную против России и Китая военную стратегию США не только в Восточной Азии и на Тихом океане, но и во всём мире. Япония полностью встроилась в политику затягивания боевых действий на Украине, всемерного экономического ослабления нашей страны, ее распада. И такое развитие ситуации рассматривается в Японии как единственная перспектива отторжения в свою пользу Курильских островов, а то и других российских земель.

P.S. «Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает», — сказал сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это в полной мере относится и к Японии.