Один из членов парламента Великобритании от Консервативной партии Ричард Бэкон решил поддержать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после событий 25 мая. Отчет госслужащей Сью Грей подтвердил многократные нарушения коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит во время локдаунов в 2020 и 2021 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

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Бэкон считает, что среди сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) также были те, кто нарушал коронавирусные ограничения и «расслаблялся». Теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг потребовал принести извинения.

«Тот факт, что он ходит и благодарит своих сотрудников за то, что они помогали «продолжать начатое», когда мы были в пандемии, не является преступлением. Я не думаю, что его нужно презирать за это, и тем более что ему нужно уйти в отставку из-за этого. Я поддерживаю премьер-министра. Я думаю, мы работал под большим давлением. Вы это не расследовали, но в NHS работают полтора миллиона человек, и я ставлю на то, что если хорошо поискать, то найдутся те, кто расслаблялся, работая 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — сказал депутат.

Многие пользователи раскритиковали депутата и премьер-министра, напомнив, какие фотографии врачи и другие сотрудники Национальной службы здравоохранения выкладывали в сеть в пики пандемии.

«Борису Джонсону пора напомнить, что приходилось терпеть сотрудникам NHS, пока он и другие наслаждались вечеринками на Даунинг-стрит», — считает @mudgerydoo.

«По их кругам под глазами можно сказать, что эти ребята «веселились» до шести. Очевидно, они работали не так усердно, как правительство», — саркастически отметила @ZoeCalvert1.

В комментариях назвали заявления депутата «заезженной стратегией», используемой, когда кто-то в правительстве сделал что-то отвратительное, с целью отвлечь внимание или показаться не таким ужасным.

«Помните странные порывы с целью обвинить Адама Вагнера (британский барристер — прим. Д. С.) в женоненавистничестве? Коркоран, Харвуд и Фабрикант (члены британского парламента — прим. Д. С.) тоже говорили о том, что сотрудники NHS нарушали правила? Это трамповская защита. Обвинить оппозицию или население в том, что ты сделал или планируешь сделать. Тот же самый старый цикл кризисного режима. Отрицай, отвлекай, иди ва-банк, минимизируй издержки. Что будут делать Доуден, Доррис и Пател в этот раз, чтобы отвлечь внимание?» — поинтересовался @TrialByTruth.

Gov.uk Борис Джонсон

«Приятно знать, что когда они попадают на самое дно, они начинают копать», — отметил @hc_bruce.

Ряд пользователей, которые работают в Национальной службе здравоохранения, написали яростные комментарии о том, в каких условиях им приходилось работать во время пандемии.

«Я работаю на NHS, у нас точно не было никаких вечеринок. Разрешалось уходить на перерыв по двое, есть можно было только по одному, если вы находились в комнате для персонала. Мне приходилось говорить людям, что их родственники умерли, по телефону, потому что они были слишком далеко. Опять же у нас не было никаких вечеринок!» — прокомментировала @lianachadwick1.

«Лично я насколько устаю после смены, что у меня хватает сил только на то, чтобы упасть на диван», — написал @lelbowmaths.

«Как сотрудник NHS могу сказать, что такого не было», — написала @liv1493.

«На моей улице такого не было. Они отправляли своих детей на самоизоляцию к бабушкам и дедушкам. Сами самоизолировались в подвалах и трейлерах месяцами. Они работали по две смены. Стирали себя до нитки дома в душе по 25 минут. Никогда не ходили в магазин, пользовались только доставкой, когда было время. А средства индивидуальной защиты были сделаны дома соседями, у которых есть швейные машинки, из сваренных простыней и покрывал. Я? Я стал экспертом по шитью операционных шапочек! Кто бы мог подумать?» — рассказал @welshpoppy2.

Некоторые пользователи считают, что депутат после подобных комментариев должен не просто извиниться, но и уйти в отставку.

«Имбецил. Он должен уйти в отставку за такого рода комментарий. Ставлю, что он даже близко не видел больницы, работавшие в красной зоне во время ковида», — прокомментировал @grumpzie.

«И какая же больница получила более 100 штрафов за нарушение правил?» — поинтересовался @MrMRHouston.